EvolveAI, eğitim hedeflerini takip edenlere uygun fiyatlı uzmanlık sunmayı amaçlayan yapay zeka tabanlı bir eğitim aracıdır. Özel egzersiz planları oluşturmak için gelişmiş Yapay Zekayı sektör lideri antrenörler, birinci sınıf sporcular ve en son araştırmalarla birleştirir. İşlevselliğinin temel yönlerinden biri, düşük yoğunluklu / yüksek hacimli eğitimden yararlanan klasik blok periyodizasyonudur. EvolveAI, sporculara squat, bench veya deadlift gibi farklı rutinler için çeşitli üst set stilleri ve kombinasyonları seçme esnekliği sağlıyor. Bu seçimler daha sonra antrenmanın hacmini belirler. EvolveAI'deki yapay zeka sistemi, antrenman analizine dayalı olarak antrenmanı uyarlıyor ve her kaldırmayı bir makro döngü boyunca optimize etmek için tasarlanmış bir antrenman algoritması içeriyor. Yalnızca egzersizlerin doğru sırasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda doğru form ve teknik için özel videolar ve koçluk ipuçlarıyla da donatılmıştır. Bu araç, bire bir koç görüşmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak uygun maliyetli ve özelleştirilmiş bir çözüm sunmak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcılar, hedefleri için optimize edilmiş antrenmanlar bekleyebilir ve tutarlı kullanım ve düzenli kontroller sayesinde fitness hedeflerine ulaşmak için verimli bir şekilde çalışabilirler.

Web Sitesi: evolveai.app

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