Alternatifler - Everleagues
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Office'in web sürümünün bir parçası olarak Microsoft tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik ne...
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...
Zoho WorkDrive
zoho.com
Birlikte çalışan ekipler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizin birlikte çalışma biçimini dönüştürün; onlara güvenli, paylaşılan bir çalışma alanı verin, böylece fikirlerinin tasarımdan gerçekleştirmeye kadar bir yuvası olsun. Ekip çalışmasını yaratın, işbirliği yapın ve gerçekleştirin.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud, dosya barındırma hizmetlerini oluşturmaya ve kullanmaya yönelik bir istemci-sunucu yazılımı paketidir. Nextcloud ücretsiz ve açık kaynaklıdır; bu, herkesin onu kendi özel sunucu cihazlarına kurmasına ve çalıştırmasına izin verildiği anlamına gelir. Nextcloud uygulaması işlevsel olarak Dr...
pCloud
pcloud.com
pCloud, tüm dosyalarınızı saklayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz güvenli bulut depolama alanıdır. Onlara gittiğiniz her yerden, herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz! 10 GB Ücretsiz kazanın!
FuseBase
nimbusweb.me
Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
Softr Studio
softr.io
Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.
Zoho Docs
zoho.com
Ekipler ve bireyler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizi, her şeyin gerçek zamanlı olarak herkesin kullanımına açık olduğu, güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına getirin. Güvenli bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve işlerinizi tamamlayın.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, her büyüklükteki ekip için hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Henüz Flowlu hesabınız yok mu? Şimdi ücretsiz kayıt ol!
Koofr
koofr.net
Koofr, ömür boyu ücretsiz depolama alanı ve birden fazla bulut hesabını (Dropbox, Google Drive, OneDrive) ve kişisel depolarınızı bağlama seçenekleriyle güvenli AB tabanlı bulut depolama alanı sunar. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi saklamanın, bunlara erişmenin ve paylaşmanın daha i...
Sync
sync.com
Sync ile dosyalarınızı her yerden saklayın, paylaşın ve erişin.
SuiteDash
suitedash.com
Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri
Starchive
starchive.io
Yaratıcılar tarafından yaratıcılar için oluşturulmuş dijital varlık yönetimi. Dosyalarınızı bulutta saklayın, yapay zeka destekli meta verilerden yararlanın, büyük dosyaları anında paylaşın.
Copilot
copilot.com
Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.
Tresorit
tresorit.com
Ultra güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı. Kişisel fotoğraflarınızı ve çalışma dosyalarınızı uçtan uca şifreleme ve İsviçre gizliliğiyle koruyun. Bireysel planlar 500 GB şifreli çevrimiçi depolama alanından başlar.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx - Hint dosya paylaşım uygulaması ve bulut depolamalı çevrimiçi dosya aktarım platformu. Dosyaları çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde paylaşın. Görüntüleri, videoları, belgeleri, klasörleri veya dijital varlıkları herhangi bir cihazda paylaşın.
odrive
odrive.com
Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP ve daha fazlasındaki dosyalarınızı senkronize edebilmeniz, paylaşabilmeniz, yedekleyebilmeniz ve şifreleyebilmeniz için tüm depolama alanına birleşik erişim
Moxo
moxo.com
Moxo etkileşim çalışma alanları, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmeler tarafından, hesap katılımından hesap yönetimine kadar milyonlarca B2B projesini kolaylaştırmak için kullanılıyor.
Datto
datto.com
Datto, Inc. bir Amerikan siber güvenlik ve veri yedekleme şirketidir. 2007 yılında Norwalk, Connecticut'ta kurulan şirket, 2017 yılında Vista Equity Partners'ın bir yan kuruluşu haline geldi ve Autotask Corporation ile birleşti.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
DropSend
dropsend.com
DropSend ile büyük dosyaları ücretsiz gönderin. Dosyaları e-postayla gönderin, çevrimiçi olarak depolayın, gönderimleri ve indirmeleri kontrol edin ve işletmeniz için DropSend'i kullanın.
CAYA
getcaya.com
CAYA ile tüm belgeleri alın, düzenleyin ve düzenleyin. 20.000'den fazla müşteri halihazırda CAYA'yı bulutta bir belge merkezi olarak ve günlük postalarını dijitalleştirmek için kullanıyor.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay, tüm bağlantılarınızı ve belgelerinizi müşterilerinizle ve iş ortaklarınızla paylaşmanız için size birleşik, kullanımı kolay bir arayüz sunar.
Dock
dock.us
Dock, geliri artırmak için satış, müşteri başarısı ve pazarlamanın birlikte çalışmasına yardımcı olur.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |