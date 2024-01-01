Alternatifler - Everleagues

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Office'in web sürümünün bir parçası olarak Microsoft tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik ne...

Box

Box

box.com

Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Birlikte çalışan ekipler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizin birlikte çalışma biçimini dönüştürün; onlara güvenli, paylaşılan bir çalışma alanı verin, böylece fikirlerinin tasarımdan gerçekleştirmeye kadar bir yuvası olsun. Ekip çalışmasını yaratın, işbirliği yapın ve gerçekleştirin.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud, dosya barındırma hizmetlerini oluşturmaya ve kullanmaya yönelik bir istemci-sunucu yazılımı paketidir. Nextcloud ücretsiz ve açık kaynaklıdır; bu, herkesin onu kendi özel sunucu cihazlarına kurmasına ve çalıştırmasına izin verildiği anlamına gelir. Nextcloud uygulaması işlevsel olarak Dr...

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud, tüm dosyalarınızı saklayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz güvenli bulut depolama alanıdır. Onlara gittiğiniz her yerden, herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz! 10 GB Ücretsiz kazanın!

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Ekipler ve bireyler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizi, her şeyin gerçek zamanlı olarak herkesin kullanımına açık olduğu, güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına getirin. Güvenli bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve işlerinizi tamamlayın.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu, her büyüklükteki ekip için hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Henüz Flowlu hesabınız yok mu? Şimdi ücretsiz kayıt ol!

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr, ömür boyu ücretsiz depolama alanı ve birden fazla bulut hesabını (Dropbox, Google Drive, OneDrive) ve kişisel depolarınızı bağlama seçenekleriyle güvenli AB tabanlı bulut depolama alanı sunar. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi saklamanın, bunlara erişmenin ve paylaşmanın daha i...

Sync

Sync

sync.com

Sync ile dosyalarınızı her yerden saklayın, paylaşın ve erişin.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri

Starchive

Starchive

starchive.io

Yaratıcılar tarafından yaratıcılar için oluşturulmuş dijital varlık yönetimi. Dosyalarınızı bulutta saklayın, yapay zeka destekli meta verilerden yararlanın, büyük dosyaları anında paylaşın.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Ultra güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı. Kişisel fotoğraflarınızı ve çalışma dosyalarınızı uçtan uca şifreleme ve İsviçre gizliliğiyle koruyun. Bireysel planlar 500 GB şifreli çevrimiçi depolama alanından başlar.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

DigiBoxx - Hint dosya paylaşım uygulaması ve bulut depolamalı çevrimiçi dosya aktarım platformu. Dosyaları çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde paylaşın. Görüntüleri, videoları, belgeleri, klasörleri veya dijital varlıkları herhangi bir cihazda paylaşın.

odrive

odrive

odrive.com

Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP ve daha fazlasındaki dosyalarınızı senkronize edebilmeniz, paylaşabilmeniz, yedekleyebilmeniz ve şifreleyebilmeniz için tüm depolama alanına birleşik erişim

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo etkileşim çalışma alanları, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmeler tarafından, hesap katılımından hesap yönetimine kadar milyonlarca B2B projesini kolaylaştırmak için kullanılıyor.

Datto

Datto

datto.com

Datto, Inc. bir Amerikan siber güvenlik ve veri yedekleme şirketidir. 2007 yılında Norwalk, Connecticut'ta kurulan şirket, 2017 yılında Vista Equity Partners'ın bir yan kuruluşu haline geldi ve Autotask Corporation ile birleşti.

Accelo

Accelo

accelo.com

Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.

DropSend

DropSend

dropsend.com

DropSend ile büyük dosyaları ücretsiz gönderin. Dosyaları e-postayla gönderin, çevrimiçi olarak depolayın, gönderimleri ve indirmeleri kontrol edin ve işletmeniz için DropSend'i kullanın.

CAYA

CAYA

getcaya.com

CAYA ile tüm belgeleri alın, düzenleyin ve düzenleyin. 20.000'den fazla müşteri halihazırda CAYA'yı bulutta bir belge merkezi olarak ve günlük postalarını dijitalleştirmek için kullanıyor.

SuperOkay

SuperOkay

superokay.com

SuperOkay, tüm bağlantılarınızı ve belgelerinizi müşterilerinizle ve iş ortaklarınızla paylaşmanız için size birleşik, kullanımı kolay bir arayüz sunar.

Dock

Dock

dock.us

Dock, geliri artırmak için satış, müşteri başarısı ve pazarlamanın birlikte çalışmasına yardımcı olur.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!

vcita

vcita

vcita.com

Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |

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