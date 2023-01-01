Alternatifler - Eventeny
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat, satışları artıran ve restoranlar, oteller ve benzersiz mekanlar için rezervasyonları kolaylaştıran bir çevrimiçi ikram ve etkinlik yönetimi yazılımıdır.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
HeySummit
heysummit.com
Hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve etkinliğe dayalı pazarlama yoluyla topluluğunuzu büyütmek için güzel sanal etkinlikler, konferanslar, kurslar ve daha fazlasını oluşturun.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay, ticari fuar yöneticileri, katılımcılar ve etkinlik ekipleri için bir ticari fuar planlama, proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.
Event Staff
eventstaffapp.com
Kimin çalışmakta özgür olduğunu hızlı bir şekilde belirleyin, personelinize kısa mesaj yoluyla ulaşın, mesai saatleri ile zamanı takip edin ve bordro hizmetleriyle entegre olun.
AnyRoad
anyroad.com
Etkinliklerini ve deneyimlerini yürütmek ve optimize etmek, marka sadakatini artırmak ve daha fazla yatırım getirisi sağlamak için lider deneyimsel pazarlama platformu.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Trybooking
trybooking.com
Avustralya'nın favori etkinlik rezervasyon sistemiyle çevrimiçi bilet satın. Küçük toplantılardan büyük festivallere kadar tüm etkinlik bileti ihtiyaçlarınız için etkinlik rezervasyon sistemimiz yanınızdadır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize, Bildiri Çağrısı, Program ve Konuşmacı Yönetimini gerçekleştirmenin akıllı yoludur.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro, iş ekonomisindeki Etkinlik Profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış, kullanımı kolay bir planlama yazılımıdır. Personelin her işi "davet edilmesi" ve "kabul etmesi" gerektiğinden, sıradan planlama araçları işe yaramıyor. Yazılımımız etkinlik oluşturmanıza olanak tanır ve personel...
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor, markaların etkinlik planlama ve pazarlamanın tüm temel süreçlerini kolaylaştırmasına ve merkezileştirmesine yardımcı olan lider bulut tabanlı etkinlik yönetimi yazılımıdır. Fortune 500 şirketleri ve hızlı büyüyen girişimler tarafından sponsorlukları, ticari fuarları, konferansları, dah...
Event Smart
eventsmart.com
Kendi Event Smart web sitenizde sınırsız etkinlik düzenleyin ve ülkenizde ve para biriminizde ücretsiz olarak sınırsız ücretli bilet satın.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net herkesin olağanüstü etkinlikler düzenlemesini kolaylaştırıyor. Etkinlik yazılımımız, gerçekten unutulmaz etkinlikleri planlamak için ihtiyacınız olan her araca sahiptir - hepsi tek bir yerde! Platformumuz dünyadaki en iyi etkinlik tedarikçilerini ve mekanlarını keşfetmenize olanak t...
EventOnline
eventonline.be
EventOPS, her boyuttaki etkinlikte etkinlik yöneticileri, satıcılar ve tasarımcılar için tasarlanmış web tabanlı bir yazılımdır.
Event Logic
eventlogic.se
Giderek dijitalleşen bir dünyada, insanların kaynak bulma, planlama ve toplantı, etkinlik ve konferans yürütme yöntemlerini zorlamanın ve değiştirmenin önemine inanıyoruz. Bunu, insanlar arasında başarılı toplantılar yaratma çabasında etkinlik planlayıcılarının ve kuruluşlarının karşılaştığı en zorl...
Reposite
reposite.io
Reposite, tedarikçi keşfini teşvik eden ve grup planlayıcıları için koordinasyonu kolaylaştıran sektör lideri planlama aracıdır.
Joi
joi.events
Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikal...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analitik yoluyla veriye dayalı karar almayı güçlendirir. Özünde kapsamlı bir iş zekası motoru bulunan Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunarak değer...
RSVPify
rsvpify.com
Fortune 500'ün %30'unun güvendiği lider bir çevrimiçi biletleme ve etkinlik yönetimi platformu. Büyük ve küçük etkinlikleri kolaylıkla yönetin ve dikkatleri markanızın üzerinde tutun. E-posta davetiyeleri, çevrimiçi kayıt ve LCV, özel veri toplama, misafir listesi yönetimi, menü tercihleri, alt etki...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanız...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics artık Harita D'dir; satışları tamamlamanın ve bir sonraki etkinliğinizi oluşturmanın en kolay çözümü. Harita D ile stant satışlarını kolaylaştırın ve karmaşık etkinlik lojistiğini yapılacaklar listenizden çıkarın. Her türlü etkinliği mevcut en kolay çözümle yönetmek ve yürütmek için iht...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium, katılımcılarınıza daha iyi ve ilgi çekici bir deneyim sunarken etkinliklerinizi kolayca yönetebilmeniz için sezgisel teknoloji sağlar. Platformumuz, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri sağlarken, etkinlik yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimin...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (eski adıyla InitLive), programlar ve etkinlikler için hepsi bir arada personel ve gönüllü yönetimi çözümü sunar. Bloomerang Volunteer'ın çözümü, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla personel ve gönüllü alımını, planlamayı, yönetimi ve iletişimi kolaylaştırır. Her boyutta perso...
Eventee
eventee.co
Hem mobil hem de web uygulamasının sezgisel ve güzel arayüzü sayesinde müşterilerimiz etkinlik başına %70'in üzerinde kullanıcı tabanına ulaşabilmektedir. Etkinlik özellikleri, etkinliğinizi verimli bir şekilde yönetmenize, katılımcı katılımını artırmanıza ve genel etkinlik deneyimini geliştirmenize...
Perfect Venue
perfectvenue.com
PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartına gerek yok. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin te...
Grip Events
grip.events
Grip, iş ilişkileri için oluşturulmuş yapay zeka destekli etkinlik platformudur. SXSW, RX ve Clarion Events gibi etkinlik organizatörlerinin birden fazla etkinlikte katılımcılar arasındaki ilişkileri kurmasına, sürdürmesine ve izlemesine yardımcı olur.
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...
Groupize
groupize.com
Groupize, modern toplantı yönetimi için tercih edilen çözümdür. Her büyüklükteki gruplar, toplantılar ve etkinlikler için tasarlanmış, kullanımı kolay, kapsamlı bir platformla Groupize, planlamacılar ve katılımcılar için harika bir deneyim sunarken seyahat, harcama ve uyumluluğu birleştirir. Her büy...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent, günümüzün etkinlik planlayıcıları ve organizatörleri için hazırlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımınızdır. İster küçük bir gönüllü grubu, ister etkinliklere odaklanan büyük bir kuruluş olun, ClearEvent ile anında bilet satmaya başlayabilir, ödemeleri kabul edebilir ve zengin...
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, B2B organizasyonlarına en kapsamlı hepsi bir arada Etkinlik Yönetimi Yazılımlarından (EMS) birini ve katılımı ölçeklendirmeye adanmış uzmanlardan oluşan bir ekip sağlar. Platformumuz, katılımcıların yalnızca etkinliklerinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında değil, yıl boyunca birçok a...
Delegia
delegia.se
Delegia Event, e-posta ve SMS yoluyla davet yapma, sayımlar, ödeme işlemleri ve daha fazlası ile etkinliğinizi kayıttan izlemeye kadar yönetmenize yardımcı olan bir etkinlik sistemidir.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass, etkinlikleri güvenli, akıllı ve verimli tutan ilk uçtan uca etkinlik yönetimi çözümüdür.
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
run.events
run.events
run.events, profesyonel etkinlik ve konferans organizatörlerine yönelik, yapay zeka destekli küresel bir SaaS kurumsal yönetim yazılımıdır. Çözüm, kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış olup, günümüzün tüm platformlarında mevcut olan güçlü bir mobil uygulama çözümü ile kurumsal yönet...
POSH
posh.vip
Etkinlik pazarlaması artık çok kolay.POSH, etkinlik organizatörlerine her türlü canlı deneyimi yönetmeleri için bir dizi araç sağlar.
Cadence
eventcadence.com
Cadence, hayalinizdeki şahsen veya sanal etkinliği planlamak, yürütmek ve deneyimlemek için hepsi bir arada bir platformdur. Çarpıcı görüntüler, özel renkler ve benzersiz logolarla marka kimliğiniz platformumuzun bir uzantısı haline gelecektir. İster sanal bir şirket konferansı ister müzik festivali...
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly'den Event Manager™, ekiplerin organizasyonun etkinliklerini planlamasına, organize etmesine ve tanıtmasına yardımcı olan, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir tesis planlama platformudur ve ekiplerin süreci baştan sona merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için doğru araçlara sahip olmasını s...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bir konferans yönetimi çözümüdür. Fourwaves ile sanal poster oturumlarından küresel konferanslara kadar her türlü bilimsel etkinliği kolayca yönetebilirsiniz. Bazı özellikler şunlardır: - Etkinlik web sitesi oluşturucu - Kayıtlar ve ödeme ar...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix, organizatörlerin etkinlikleri kendi web sitelerinden dakikalar içinde yürütmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Eventmix, yalnızca etkinliklerinizi kolaylıkla yürütmek ve para kazanmak için değil, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir özel a...
Expo Pass
expopass.com
Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformuyla her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olarak her türlü etkinliği planlamak, takip etmek ve ev sahipliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Sezgisel ürünlerimi...
KonfHub
konfhub.com
KonfHub ile Tanışın: İlgi Çekici ve Etkili Etkinlikler için Tek Noktadan Platform Birden fazla platformla hokkabazlık yapmaktan ve etkinliklerinizi etkili bir şekilde yönetmek için uğraşmaktan yoruldunuz mu? Etkinlik düzenleme sürecinizi baştan sona kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada et...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI, katılımcı CRM'sine sahip yeni nesil yapay zeka destekli hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Etkinlik uygulamaları, web sitesi, kayıt, canlı anketler, anket, canlı haritalar, çoklu etkinlik uygulamaları, potansiyel müşteri yaratma hizmetleri ve katılımcı katılımı sunar. webMOBI; e...
Azavista
azavista.com
Azavista, etkinlik planlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal etkinlik organizatörlerine yönelik bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmanıza, iletişimi ve üretkenliği geliştirmenize ve katılımı artırmanıza yardımcı olacak, takviminizdeki her etkinliğe uygun eksiksiz bir etkinlik teknoloji...
Momice
momice.com
Momice, etkinlik profesyonellerine etkinlik yazılımı ve bilgi sunar. Momice yazılımı, etkinlik profesyonellerinin tüm canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinliklerinin etkinlik web sitesini, kaydını, etkinlik postalarını, biletlemeyi, izleyici etkileşimini, yerinde kayıt ve etkinlik değerlendirmesini (anke...
Planning Pod
planningpod.com
Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün