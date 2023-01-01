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Alternatifler - Eventeny

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!

Whova

Whova

whova.com

Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı

Wrike

Wrike

wrike.com

Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat, satışları artıran ve restoranlar, oteller ve benzersiz mekanlar için rezervasyonları kolaylaştıran bir çevrimiçi ikram ve etkinlik yönetimi yazılımıdır.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve etkinliğe dayalı pazarlama yoluyla topluluğunuzu büyütmek için güzel sanal etkinlikler, konferanslar, kurslar ve daha fazlasını oluşturun.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

ExhibitDay, ticari fuar yöneticileri, katılımcılar ve etkinlik ekipleri için bir ticari fuar planlama, proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Kimin çalışmakta özgür olduğunu hızlı bir şekilde belirleyin, personelinize kısa mesaj yoluyla ulaşın, mesai saatleri ile zamanı takip edin ve bordro hizmetleriyle entegre olun.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

Etkinliklerini ve deneyimlerini yürütmek ve optimize etmek, marka sadakatini artırmak ve daha fazla yatırım getirisi sağlamak için lider deneyimsel pazarlama platformu.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

Avustralya'nın favori etkinlik rezervasyon sistemiyle çevrimiçi bilet satın. Küçük toplantılardan büyük festivallere kadar tüm etkinlik bileti ihtiyaçlarınız için etkinlik rezervasyon sistemimiz yanınızdadır.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.

Sessionize

Sessionize

sessionize.com

Sessionize, Bildiri Çağrısı, Program ve Konuşmacı Yönetimini gerçekleştirmenin akıllı yoludur.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

Quickstaff Pro, iş ekonomisindeki Etkinlik Profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış, kullanımı kolay bir planlama yazılımıdır. Personelin her işi "davet edilmesi" ve "kabul etmesi" gerektiğinden, sıradan planlama araçları işe yaramıyor. Yazılımımız etkinlik oluşturmanıza olanak tanır ve personel...

HelloSponsor

HelloSponsor

hellosponsor.com

HelloSponsor, markaların etkinlik planlama ve pazarlamanın tüm temel süreçlerini kolaylaştırmasına ve merkezileştirmesine yardımcı olan lider bulut tabanlı etkinlik yönetimi yazılımıdır. Fortune 500 şirketleri ve hızlı büyüyen girişimler tarafından sponsorlukları, ticari fuarları, konferansları, dah...

Event Smart

Event Smart

eventsmart.com

Kendi Event Smart web sitenizde sınırsız etkinlik düzenleyin ve ülkenizde ve para biriminizde ücretsiz olarak sınırsız ücretli bilet satın.

Eventplanner

Eventplanner

eventplanner.net

eventplanner.net herkesin olağanüstü etkinlikler düzenlemesini kolaylaştırıyor. Etkinlik yazılımımız, gerçekten unutulmaz etkinlikleri planlamak için ihtiyacınız olan her araca sahiptir - hepsi tek bir yerde! Platformumuz dünyadaki en iyi etkinlik tedarikçilerini ve mekanlarını keşfetmenize olanak t...

EventOnline

EventOnline

eventonline.be

EventOPS, her boyuttaki etkinlikte etkinlik yöneticileri, satıcılar ve tasarımcılar için tasarlanmış web tabanlı bir yazılımdır.

Event Logic

Event Logic

eventlogic.se

Giderek dijitalleşen bir dünyada, insanların kaynak bulma, planlama ve toplantı, etkinlik ve konferans yürütme yöntemlerini zorlamanın ve değiştirmenin önemine inanıyoruz. Bunu, insanlar arasında başarılı toplantılar yaratma çabasında etkinlik planlayıcılarının ve kuruluşlarının karşılaştığı en zorl...

Reposite

Reposite

reposite.io

Reposite, tedarikçi keşfini teşvik eden ve grup planlayıcıları için koordinasyonu kolaylaştıran sektör lideri planlama aracıdır.

Joi

Joi

joi.events

Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikal...

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analitik yoluyla veriye dayalı karar almayı güçlendirir. Özünde kapsamlı bir iş zekası motoru bulunan Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunarak değer...

RSVPify

RSVPify

rsvpify.com

Fortune 500'ün %30'unun güvendiği lider bir çevrimiçi biletleme ve etkinlik yönetimi platformu. Büyük ve küçük etkinlikleri kolaylıkla yönetin ve dikkatleri markanızın üzerinde tutun. E-posta davetiyeleri, çevrimiçi kayıt ve LCV, özel veri toplama, misafir listesi yönetimi, menü tercihleri, alt etki...

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanız...

Map D

Map D

mapdevents.com

Map Dynamics artık Harita D'dir; satışları tamamlamanın ve bir sonraki etkinliğinizi oluşturmanın en kolay çözümü. Harita D ile stant satışlarını kolaylaştırın ve karmaşık etkinlik lojistiğini yapılacaklar listenizden çıkarın. Her türlü etkinliği mevcut en kolay çözümle yönetmek ve yürütmek için iht...

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Evenium, katılımcılarınıza daha iyi ve ilgi çekici bir deneyim sunarken etkinliklerinizi kolayca yönetebilmeniz için sezgisel teknoloji sağlar. Platformumuz, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri sağlarken, etkinlik yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimin...

Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

Bloomerang Volunteer (eski adıyla InitLive), programlar ve etkinlikler için hepsi bir arada personel ve gönüllü yönetimi çözümü sunar. Bloomerang Volunteer'ın çözümü, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla personel ve gönüllü alımını, planlamayı, yönetimi ve iletişimi kolaylaştırır. Her boyutta perso...

Eventee

Eventee

eventee.co

Hem mobil hem de web uygulamasının sezgisel ve güzel arayüzü sayesinde müşterilerimiz etkinlik başına %70'in üzerinde kullanıcı tabanına ulaşabilmektedir. Etkinlik özellikleri, etkinliğinizi verimli bir şekilde yönetmenize, katılımcı katılımını artırmanıza ve genel etkinlik deneyimini geliştirmenize...

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartına gerek yok. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin te...

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip, iş ilişkileri için oluşturulmuş yapay zeka destekli etkinlik platformudur. SXSW, RX ve Clarion Events gibi etkinlik organizatörlerinin birden fazla etkinlikte katılımcılar arasındaki ilişkileri kurmasına, sürdürmesine ve izlemesine yardımcı olur.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize, modern toplantı yönetimi için tercih edilen çözümdür. Her büyüklükteki gruplar, toplantılar ve etkinlikler için tasarlanmış, kullanımı kolay, kapsamlı bir platformla Groupize, planlamacılar ve katılımcılar için harika bir deneyim sunarken seyahat, harcama ve uyumluluğu birleştirir. Her büy...

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent, günümüzün etkinlik planlayıcıları ve organizatörleri için hazırlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımınızdır. İster küçük bir gönüllü grubu, ister etkinliklere odaklanan büyük bir kuruluş olun, ClearEvent ile anında bilet satmaya başlayabilir, ödemeleri kabul edebilir ve zengin...

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker, B2B organizasyonlarına en kapsamlı hepsi bir arada Etkinlik Yönetimi Yazılımlarından (EMS) birini ve katılımı ölçeklendirmeye adanmış uzmanlardan oluşan bir ekip sağlar. Platformumuz, katılımcıların yalnızca etkinliklerinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında değil, yıl boyunca birçok a...

Delegia

Delegia

delegia.se

Delegia Event, e-posta ve SMS yoluyla davet yapma, sayımlar, ödeme işlemleri ve daha fazlası ile etkinliğinizi kayıttan izlemeye kadar yönetmenize yardımcı olan bir etkinlik sistemidir.

CrowdPass

CrowdPass

crowdpass.co

CrowdPass, etkinlikleri güvenli, akıllı ve verimli tutan ilk uçtan uca etkinlik yönetimi çözümüdür.

eventPower

eventPower

eventpower.com

eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.

run.events

run.events

run.events

run.events, profesyonel etkinlik ve konferans organizatörlerine yönelik, yapay zeka destekli küresel bir SaaS kurumsal yönetim yazılımıdır. Çözüm, kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış olup, günümüzün tüm platformlarında mevcut olan güçlü bir mobil uygulama çözümü ile kurumsal yönet...

POSH

POSH

posh.vip

Etkinlik pazarlaması artık çok kolay.POSH, etkinlik organizatörlerine her türlü canlı deneyimi yönetmeleri için bir dizi araç sağlar.

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Cadence, hayalinizdeki şahsen veya sanal etkinliği planlamak, yürütmek ve deneyimlemek için hepsi bir arada bir platformdur. Çarpıcı görüntüler, özel renkler ve benzersiz logolarla marka kimliğiniz platformumuzun bir uzantısı haline gelecektir. İster sanal bir şirket konferansı ister müzik festivali...

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly'den Event Manager™, ekiplerin organizasyonun etkinliklerini planlamasına, organize etmesine ve tanıtmasına yardımcı olan, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir tesis planlama platformudur ve ekiplerin süreci baştan sona merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için doğru araçlara sahip olmasını s...

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bir konferans yönetimi çözümüdür. Fourwaves ile sanal poster oturumlarından küresel konferanslara kadar her türlü bilimsel etkinliği kolayca yönetebilirsiniz. Bazı özellikler şunlardır: - Etkinlik web sitesi oluşturucu - Kayıtlar ve ödeme ar...

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix, organizatörlerin etkinlikleri kendi web sitelerinden dakikalar içinde yürütmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Eventmix, yalnızca etkinliklerinizi kolaylıkla yürütmek ve para kazanmak için değil, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir özel a...

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformuyla her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olarak her türlü etkinliği planlamak, takip etmek ve ev sahipliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Sezgisel ürünlerimi...

KonfHub

KonfHub

konfhub.com

KonfHub ile Tanışın: İlgi Çekici ve Etkili Etkinlikler için Tek Noktadan Platform Birden fazla platformla hokkabazlık yapmaktan ve etkinliklerinizi etkili bir şekilde yönetmek için uğraşmaktan yoruldunuz mu? Etkinlik düzenleme sürecinizi baştan sona kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada et...

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI, katılımcı CRM'sine sahip yeni nesil yapay zeka destekli hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Etkinlik uygulamaları, web sitesi, kayıt, canlı anketler, anket, canlı haritalar, çoklu etkinlik uygulamaları, potansiyel müşteri yaratma hizmetleri ve katılımcı katılımı sunar. webMOBI; e...

Azavista

Azavista

azavista.com

Azavista, etkinlik planlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal etkinlik organizatörlerine yönelik bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmanıza, iletişimi ve üretkenliği geliştirmenize ve katılımı artırmanıza yardımcı olacak, takviminizdeki her etkinliğe uygun eksiksiz bir etkinlik teknoloji...

Momice

Momice

momice.com

Momice, etkinlik profesyonellerine etkinlik yazılımı ve bilgi sunar. Momice yazılımı, etkinlik profesyonellerinin tüm canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinliklerinin etkinlik web sitesini, kaydını, etkinlik postalarını, biletlemeyi, izleyici etkileşimini, yerinde kayıt ve etkinlik değerlendirmesini (anke...

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün

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