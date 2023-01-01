Alternatifler - Event Temple

Planning Pod

planningpod.com

Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün