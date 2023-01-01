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Alternatifler - Event Temple

Skedda

Skedda

skedda.com

Ofisler, ortak çalışma alanları, üniversiteler, spor salonları, stüdyolar ve kiliseler; masalarının, odalarının, kortlarının, stüdyolarının, salonlarının ve diğer tüm 'alanların' kullanımını Skedda ile yöneten yerlerden sadece birkaçı.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat, satışları artıran ve restoranlar, oteller ve benzersiz mekanlar için rezervasyonları kolaylaştıran bir çevrimiçi ikram ve etkinlik yönetimi yazılımıdır.

Propared

Propared

propared.com

Propared – Sanat ve Etkinlik Organizasyonları Üretim Planlama Yazılımı

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Harpsen is an all-in-one event management software created for the wedding and event industry.

Releventful

Releventful

app.releventful.com

Releventful provides event industry business owners an all-in-one tool kit designed to keep them organized and connected, while saving time and money,

Mazévo

Mazévo

gomazevo.com

Mazévo is based near Denver, Colorado, and was started in 2019 by Dean Evans, the founder of Dean Evans and Associates and creator of the EMS Scheduling Software system. Mazévo is a small and active team dedicated to providing the best software for scheduling rooms and events and the best customer s...

Venuerific

Venuerific

venuerific.com

Venuerific is a one-stop venue management software for event venues based out of Southeast Asia. Hundreds of businesses have benefited from the advanced venue management software features such as CRM, Reporting & Statistics, Smart Schedulling, Venue Management, Email Marketing, Payment, and many mor...

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanız...

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartına gerek yok. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin te...

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly'den Event Manager™, ekiplerin organizasyonun etkinliklerini planlamasına, organize etmesine ve tanıtmasına yardımcı olan, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir tesis planlama platformudur ve ekiplerin süreci baştan sona merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için doğru araçlara sahip olmasını s...

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün

Weven

Weven

weven.co

Mekanlar, müşteriler ve satıcılar arasında kusursuz işbirliği için hepsi bir arada mekan yönetim sistemi.

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