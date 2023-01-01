Alternatifler - Event Temple
Skedda
skedda.com
Ofisler, ortak çalışma alanları, üniversiteler, spor salonları, stüdyolar ve kiliseler; masalarının, odalarının, kortlarının, stüdyolarının, salonlarının ve diğer tüm 'alanların' kullanımını Skedda ile yöneten yerlerden sadece birkaçı.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat, satışları artıran ve restoranlar, oteller ve benzersiz mekanlar için rezervasyonları kolaylaştıran bir çevrimiçi ikram ve etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Propared
propared.com
Propared – Sanat ve Etkinlik Organizasyonları Üretim Planlama Yazılımı
Harpsen
harpsen.com
Harpsen is an all-in-one event management software created for the wedding and event industry.
Releventful
app.releventful.com
Releventful provides event industry business owners an all-in-one tool kit designed to keep them organized and connected, while saving time and money,
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo is based near Denver, Colorado, and was started in 2019 by Dean Evans, the founder of Dean Evans and Associates and creator of the EMS Scheduling Software system. Mazévo is a small and active team dedicated to providing the best software for scheduling rooms and events and the best customer s...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific is a one-stop venue management software for event venues based out of Southeast Asia. Hundreds of businesses have benefited from the advanced venue management software features such as CRM, Reporting & Statistics, Smart Schedulling, Venue Management, Email Marketing, Payment, and many mor...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanız...
Perfect Venue
perfectvenue.com
PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartına gerek yok. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin te...
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly'den Event Manager™, ekiplerin organizasyonun etkinliklerini planlamasına, organize etmesine ve tanıtmasına yardımcı olan, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir tesis planlama platformudur ve ekiplerin süreci baştan sona merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için doğru araçlara sahip olmasını s...
Planning Pod
planningpod.com
Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün
Weven
weven.co
Mekanlar, müşteriler ve satıcılar arasında kusursuz işbirliği için hepsi bir arada mekan yönetim sistemi.