Alternatifler - Evalgator
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
TestGorilla
testgorilla.com
İşe alıyor musun? Yetenek değerlendirmeleri ile en iyi adayları tespit edebileceğinizi biliyor muydunuz? TestGorilla, iş başvurusunda bulunanların becerilerini değerlendirmek ve daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı vermek için size en iyi araçları sunar. Beceri testleri kitaplığımız, en iyi aday...
Interviewer.AI
interviewer.ai
ATS Lite platformumuz, yapay zeka destekli tek yönlü video röportajlarıyla ön gösterim sürecinin %80'ini otomatikleştirir. Adayları daha verimli bir şekilde tarayın INTERVIEW50 promosyon koduyla bu ay %50 indirim kazanın. En iyi adaylarınızı belirleyelim, böylece harika işe alımları daha verimli bir...
HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomat...
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alm...
TestDome
testdome.com
TestDome, yöneticilerin en iyi adayı daha hızlı işe almalarına yardımcı olan iş becerisi testleri sunar. Programlama, muhasebe, müşteri hizmetleri, proje yönetimi ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlere yönelik testler sunuyoruz. - 1000'den fazla Sorumuz gerçek dünyadaki problem çözmeyi test...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index, her iş sorununun bir insan sorunu olduğuna inanmaktadır. Kişi verileri, ilk görüşmeden büyük terfiye kadar bir çalışanın yolculuğunun her adımına rehberlik etmeli ve aynı zamanda iş stratejinize de rehberlik etmelidir. Biz buna "yetenek optimizasyonu" diyoruz ve modüler platformumu...
Crystal
crystalknows.com
İş dünyasındaki profesyoneller için toplantı başarısı etkili hazırlıklara bağlıdır. Misyonumuz, müşterilerimizin her önemli toplantı öncesinde kendilerini iyi hazırlanmış ve güvende hissetmelerini sağlamaktır. Crystal, dünya çapında 1.000'den fazla kuruluş ve Fortune 500 şirketinin hem günlük hem de...
AssessFirst
assessfirst.com
İnsanların gerçekte kim olduğunu görün. Yapay zekanın ve modern psikolojinin gücünü AssessFirst ile birleştirin. İşletmenizde başarılı olma olasılığı en yüksek adayları tahmin edin.
Vizzy
vizzy.com
Daha önce görülmemiş bir yetenek nesli görmek için CV'yi yeniden tasarlamak Erken Kariyer işe alım ortamı, işletmelerin Z Kuşağı yetenek havuzunu çekmek ve anlamak için yenilikçi yöntemler aramasıyla hızla gelişiyor. Geleneksel özgeçmişler genellikle bir adayın gerçek özünü yakalamakta başarısız olu...
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl, işe alım görevlilerinin ve personel bulma kurumlarının en iyi adayları saniyeler içinde belirlemesine yardımcı olan bir yetenek tarama ve değerlendirme platformudur. Ducknowl, tüm aday verilerini bir işe alım yöneticisiyle paylaşmadan önce tek bir kontrol panelinde toplamak için video röpo...
Criteria
criteriacorp.com
Daha İyi Yetenek Kararları Alın. Amacınız en iyi takımı oluşturmaktır. Amacımız, bilimle desteklenen, sağlam ve kullanıcı dostu platformumuz aracılığıyla sunulan çok boyutlu değerlendirmelerle bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olmaktır.
Skillsarena
skillsarena.com
Skillsarena, adayların yeteneklerini ölçmek için yüksek düzeyde yapılandırılabilir çevrimiçi testler oluşturur ve geliştirir. Yeteneği, temel ve mesleki becerileri test etmek, durumsal muhakeme testleri kullanmak, sıfırdan kendi testlerinizi oluşturmak veya bir adayın kişiliğinin profilini çıkarmak ...
Talentoday
talentoday.com
Talentoday, istihdam yaşam döngüsünün her noktasında daha iyi karar almayı teşvik etmek için bilim odaklı insan analitiği sağlıyor. Teknolojimiz işyeri davranışını, motivasyonunu ve başarısını analiz eder ve tahmin eder.
Hire Success
hiresuccess.com
Hire Success® İstihdam Test Sistemi, küçük ve orta ölçekli işletmelere dünya çapında binlerce şirket tarafından kullanılan kanıtlanmış bir işe alım çerçevesine erişim sunar. Bu çerçeve, özel işe alma ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek için kullanabileceğiniz ob...
Byteboard
byteboard.dev
Byteboard, röportaj deneyimini herkes için daha etkili, verimli ve adil olacak şekilde yeniden tasarladı. Byteboard röportajı, adayların küçük bir projenin parçası olarak teknik tasarım ve kodlama görevleri üzerinde çalıştığı, eve götürülecek bir alıştırmadır. Mülakat materyalleri yapılandırılmış de...
GoodJob
goodjob.io
Çalışanların ömrünü ve üretkenliğini tahmin eden tek bir araç kanıtlandı: PATH Assessment™.
Hirenest
hirenest.com
Hirenest, hızlı ve anlayışlı işe alım seçenekleri için istihdam öncesi değerlendirme yazılımı sağlar.
Equalture
equalture.com
Veri ve oyunlaştırma yoluyla tarafsız işe alım dünyasını şekillendiriyoruz. İşe alma kriterlerinizi tanımlamaktan adayları seçmeye kadar. Önyargılar yerine, işe alım başarısıyla 5 kat daha yüksek korelasyona sahip bilimsel içgörülere göre hareket etmeye başlamak için işe alma sürecinizi oyunlaştırın...
HighMatch
highmatch.com
HighMatch, şirket içi işyeri psikologlarından oluşan ekibimizin uzmanlığıyla oluşturulmuş istihdam değerlendirmelerine yönelik modern bir yaklaşımdır. İşe alım döngüsünün her aşamasında kişiselleştirilmiş aday içgörüleri sunarak daha iyi eşleşmeler ve daha mutlu çalışanlar sağlıyoruz. HighMatch'te, ...
Bryq
bryq.com
Bryq, kuruluşların doğru kişileri hızlı bir şekilde işe almasına ve mevcut yeteneklerin tam potansiyellerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir yetenek istihbaratı platformudur. I-O psikolojisindeki en son gelişmelerden yararlanan Bryq, İK profesyonellerinin ve liderlerinin işe alma maliyetlerini...
WeCP
wecreateproblems.com
WeCP, insanların becerilerini keşfetmeye ve geliştirmeye yönelik çevrimiçi bir değerlendirme platformudur. WeCP'nin mesleki becerilere ilişkin dünyanın en büyük değerlendirme bankası olduğuna inanılıyor. Platform, mevcut işgücünün işe alınması, sertifikalandırılması ve eğitimi için çoklu beceri ve i...
TalentMesh
talentmesh.com
TalentMesh platformu, en son teknoloji yığınını temel alan, işe alım döngüsünün tamamını izlemenize, otomatikleştirmenize ve geliştirmenize olanak tanıyan sezgisel bir işe alım platformudur. Platform, kullanımı kolay başvuru sahibi takip sistemini, benzersiz işe alım durumunuza göre özelleştirilmiş ...
Pulsifi
pulsifi.me
Pulsifi'nin Kişi Veri Platformu, tahmine dayalı analitik ve yapay zekadan yararlanarak kuruluşların yetenek edinme ve yetenek yönetiminde kaliteyi ve verimliliği artırmasına yardımcı olur. Platformumuz, kuruluşların her adayın veya çalışanın zorlu becerilerini, kişisel özelliklerini ve diğer yönleri...
Cangrade
cangrade.com
Cangrade'in 10 kat daha doğru İK çözümleriyle öne çıkan bir iş gücü oluşturun ve elinizde tutun. Önyargısız yetenek içgörüleriyle donatılmış Cangrade'in işe alım öncesi değerlendirmeleri, video görüşmeleri, referans kontrolü ve e-öğrenme, büyük resme ve insani kısma odaklanabilmeniz için hızlı, başa...
Vervoe
vervoe.com
Vervoe'nun misyonu, işe alımları geçmişe göre değil, liyakate göre yapmaktır. İşverenlerin işe alım kararlarını, adayların kağıt üzerinde ne kadar iyi göründükleri yerine işi gerçekte ne kadar iyi yapabildiklerine göre vermelerine yardımcı oluyoruz. Vervoe, geleneksel işe alma sürecini beceri değerl...