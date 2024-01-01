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Euromaidan Press (EP), Ukraynalı gönüllüler tarafından 2014 yılında başlatılan, İngilizce yayınlanan bağımsız bir çevrimiçi gazetedir. EP, Ukrayna'yı kapsayan olaylara odaklanmakta ve Ukrayna haberlerinin çevirilerini, uzman analizlerinin yanı sıra bağımsız araştırmaları da sunmaktadır.

Web Sitesi: euromaidanpress.com

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