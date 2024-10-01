Alternatifler - Ethena

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...

Scribd

Scribd

scribd.com

Scribd, bir milyon başlık içeren bir Amerikan e-kitap ve sesli kitap abonelik hizmetidir. Scribd, açık yayın platformunda 60 milyon belge barındırıyor. 2007 yılında Trip Adler, Jared Friedman ve Tikhon Bernstam tarafından kurulan ve merkezi San Francisco, California'da bulunan şirket, Khosla Venture...

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gere...

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

150'den fazla ülkeden 2 milyondan fazla öğrenci; Her ay 1500 canlı ders ve öğrencilerin %85'i kariyer avantajlarını bildiriyor - Simplilearn bugün dijital becerileri öğrenmek için dünyanın 1 numaralı çevrimiçi eğitim kampıdır. Rol odaklı öğrenme yollarından ve üniversite ortaklı programlardan yeni ...

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

İşletmeler için DataCamp nedir? DataCamp, veriler ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veriler aracılığıyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için başvurulacak platformdur. DataCamp for Business, başlangıç ​​noktanız ne olursa olsun tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve yapay zeka be...

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly, teknolojideki trendleri ve gelişmeleri takip edip filtreleyerek uzman uygulayıcıların içgörülerini O'Reilly öğrenme platformu aracılığıyla paylaşıyor. Böylece, bir kod satırından yeni bir araç veya teknoloji öğrenmeye kadar zorlu sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğunuz yanıtları alırsınız...

Perlego

Perlego

perlego.com

Perlego'nun dünya çapındaki öğrencilerin güvendiği çevrimiçi akademik kaynaklar ve araçlar kütüphanesi ile.

Udacity

Udacity

udacity.com

Accenture'un bir parçası olan Udacity, işe hazır dijital yetenekler yaratarak hayatları, işletmeleri ve ülkeleri değiştiren yetenek dönüşümünde pazar lideridir. Yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi, bulut, siber güvenlik ve daha fazlası gibi dijital teknolojilerdeki yetenek açıklarınızı ortadan ...

Genially

Genially

genial.ly

Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Çoğul Görüş Nedir? Sektörünüz ve iş modeliniz geliştikçe, önemli yenilikleri zamanında ve bütçe dahilinde sunmanıza yardımcı olacak bir öğrenme çözümüne ihtiyacınız var. Platformumuzla ekiplerinizin teknik yeteneklerini değerlendirebilir, öğrenmeyi temel iş hedefleriyle uyumlu hale getirebilir ve ya...

Scaler

Scaler

scaler.com

Scaler Academy'nin MAANG uzmanları tarafından kişiselleştirilmiş 1:1 mentorluğumuzla kodlama becerilerinizi geliştirin. Ayrıca kariyerinizin sorumluluğunu üstlenmenize yardımcı olacak deneme röportajları ve özel kurslar da sunuyoruz.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır

Personio

Personio

personio.de

Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...

edureka

edureka

edureka.co

Öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılma misyonuna sahip, canlı ve etkileşimli bir e-öğrenme platformuyuz. Sektördeki en yüksek kurs tamamlama oranlarına ulaşmak için eğitmen liderliğindeki kursların yanı sıra 7/24 isteğe bağlı destek sunuyoruz! Gerçek hayattaki projelerimiz, 7/24 Destek ve Kişisel ...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...

CBT Nuggets

CBT Nuggets

cbtnuggets.com

BT öğrenmek sıkıcı dersler, eğitim kamplarının çılgın temposu ya da işinizden ya da ailenizden uzun süre uzakta kalmak anlamına gelmiyor. CBT Nuggets ile ofis koltuğunuzun veya oturma odanızın koltuğunun rahatlığında, çeşitli cihazlarla her yerde 7/24 antrenman yapabilirsiniz. Birinci sınıf eğitmenl...

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

Daha iyi bil. Daha iyisini yapın. 15 dakikada ne öğrenebilirsiniz? GetAbstract, özetlenmiş uzman bilgisine kolay erişim sağlayarak dünya çapındaki kuruluşların ve bireylerin bilgiyi verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

Uxcel

Uxcel

uxcel.com

Tasarım yöneticileri çok ince dağılmış durumda. Ekibinizin becerilerinin haritasını çıkarmanız, bir düzine platformdan öğrenme materyallerini belirlemeniz ve öğrenmenin bireysel, ekip ve iş büyümesini nasıl etkilediğine dair içgörülerden yoksun olduğunuzu anlamanız bekleniyor. Takımınızın becerileri...

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

Trust Intelligence Platformumuz kuruluşların verileri, ekipleri ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust'un iş dünyasında güveni nasıl oluşturduğunu ve operasyonel hale getirdiğini keşfedin.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...

Vue School

Vue School

vueschool.io

Birinci sınıf eğitimlerimiz ve video kurslarımız sayesinde Vue.js'yi ve modern, en son ön uç teknolojileri çekirdek ekip üyelerinden ve sektör uzmanlarından öğrenin.

Passion.io

Passion.io

passion.io

Koçların ve uzmanların bilgilerini karlı mobil uygulamalara dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Kod gerekmeden cebinizden bir iş kurun.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, iş...

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğ...

Go1

Go1

go1.com

Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla do...

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

Dünyanın en üretken ve beğenilen iş gücünün geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Dünyanın en iyi yayıncılarının sunduğu en kapsamlı e-öğrenme kursları kataloğuyla, kursları bulmaktan, bunları temel yetkinliklerinizle eşleştirmekten, bunları ÖYS/LMS'nizle senkronize etmekten, kullanımı artırmaya ve Öğ...

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins, 80'den fazla ülkede binlerce ekip tarafından sevilen, oyunlaştırılmış, TikTok tarzı bir e-Öğrenim platformudur. Her kullanıcının rolüne, işlevine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli mikro öğrenmeyle çalışanların talep edilen donanım, yazılım ve yaşam becerilerini dakik...

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