ESV Bible

ESV Bible

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ESV İncil, gittiğiniz her yerde Tanrı'nın Sözünü kolayca okumanıza, çalışmanıza ve onunla etkileşime geçmenize olanak tanır, bu da onu telefonunuz veya tabletiniz için mümkün olan en iyi İncil okuma deneyimi haline getirir. Sesli İncillerle Kutsal Yazıları dinleyin ve enstrümantal fon müziğiyle Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yapın. Deneyiminizi çok çeşitli okuma planları ve tematik çalma listesi seçenekleriyle kişiselleştirerek günlük İncil okumayı her gün bir alışkanlık haline getirmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: esv.org

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