Essembi, yazılım şirketlerinin pazarlarında lider olmak için inovasyon döngülerini hızlandırmalarına yardımcı olan yazılım inovasyon merkezidir. Günümüzün hızlı tempolu yazılım dünyasında mükemmel yazılım geliştirme baskısı her zamankinden daha yüksek. Yazılım inovasyon döngünüzün hızı, başarınızda çok önemli bir rol oynar. Başarılı sektör liderleri genellikle en hızlı yazılım inovasyon döngüsüne sahip olanlardır; değerli geri bildirimleri hızla toplayan, yeni ürün özellikleri hakkında bilinçli kararlar veren ve yüksek kaliteli ürün güncellemelerini rakiplerinden daha hızlı sunan kişilerdir. Essembi, döngüyü tek bir sistemde yönetme işlevselliği sunarak yazılım ekiplerinin yazılım inovasyon döngülerini hızlandırmasına yardımcı olur. Ürün yönetimi, geliştirme, müşteri desteği, satış ve pazarlama ekipleriniz tek bir platformda sorunsuz bir şekilde işbirliği yaptığında herkes kazanır; müşterileriniz özellikleri daha hızlı alır, ürününüz daha hızlı büyür ve işletmeniz daha hızlı ölçeklenir.

Web Sitesi: essembi.com

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