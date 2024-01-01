Alternatifler - Esenca

Aistetic

aistetic.com

Aistetic'in yapay zeka destekli boyut önerileriyle satışları artırın ve getirileri azaltın. Aistetic'in 3D vücut ölçüsü ve ölçüm teknolojisi: Daha iyi oturan giysiler ve daha mutlu müşteriler için doğru ölçümler ve beden önerileriyle iadeleri azaltır. Satışları, dönüşümü ve bağlılığı artırır; tekrar...