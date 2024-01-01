Alternatifler - Esenca

Aistetic

Aistetic

aistetic.com

Aistetic'in yapay zeka destekli boyut önerileriyle satışları artırın ve getirileri azaltın. Aistetic'in 3D vücut ölçüsü ve ölçüm teknolojisi: Daha iyi oturan giysiler ve daha mutlu müşteriler için doğru ölçümler ve beden önerileriyle iadeleri azaltır. Satışları, dönüşümü ve bağlılığı artırır; tekrar...

3DLOOK

3DLOOK

3dlook.ai

3DLOOK, markaların dönüşümü ve AOV'yi artırırken getirileri azaltmasına yardımcı olmak için alışveriş yapanlara kişiselleştirilmiş uyum ve boyut önerileri ve sanal denemeler sunarak perakende inovasyonunu yönlendiren, dünyanın önde gelen patentli mobil vücut tarama teknolojisinin yaratıcısıdır. Vücu...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası