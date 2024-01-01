Alternatifler - Esenca
Aistetic
aistetic.com
Aistetic'in yapay zeka destekli boyut önerileriyle satışları artırın ve getirileri azaltın. Aistetic'in 3D vücut ölçüsü ve ölçüm teknolojisi: Daha iyi oturan giysiler ve daha mutlu müşteriler için doğru ölçümler ve beden önerileriyle iadeleri azaltır. Satışları, dönüşümü ve bağlılığı artırır; tekrar...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK, markaların dönüşümü ve AOV'yi artırırken getirileri azaltmasına yardımcı olmak için alışveriş yapanlara kişiselleştirilmiş uyum ve boyut önerileri ve sanal denemeler sunarak perakende inovasyonunu yönlendiren, dünyanın önde gelen patentli mobil vücut tarama teknolojisinin yaratıcısıdır. Vücu...