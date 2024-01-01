eSchool News, mevzuat ve davalardan en iyi uygulamalara, öğrenilen derslere ve yeni ürünlere kadar eğitim teknolojisini tüm yönleriyle kapsar. İlk olarak Mart 1998'de yayınlanan eSchool News, K-20 karar vericilerinin Kuzey Amerika'daki okulları ve kolejleri dönüştürmek ve eğitim hedeflerine ulaşmak için teknolojiyi ve interneti başarılı bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için gerekli haber ve bilgileri sağlayan aylık basılı ve dijital bir gazetedir.

Web Sitesi: eschoolnews.com

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