ERPGulf - Körfez için özelleştirilmiş ERP, bölgesel barındırma. ERPGulf, Körfez ülkelerine özel olarak üretilmiş bir ERP ve CRM sistemidir. (Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Umman, Kuveyt ve Katar) Bu ülkelerdeki, özellikle göçmen istihdam kuralları, Ücret koruma sistemi, Vize kuralları, aile durumu, vatandaşlığa kabul kuralları, Körfez İşbirliği Konseyi KDV'si vb. gibi tüm yasa, düzenleme ve prosedürleri takip eder. ERPGulf, yüzlerce kurulumuyla bölgenin önde gelen sistemlerinden biridir. Ayrıca bölgedeki muhasebeci ve denetçilere yönelik eğitim ve sertifikalar da sunuyoruz. ECA (ERPGulf Sertifikalı Muhasebeci), bölgedeki profesyonellerin kariyer olanaklarını artırır. Diğer EPR ve CRM sistemlerine abone olan şirketlerin çoğu, bölgede iş kanunları, Ücret koruma sistemi, Vize kuralları vb. alanlarda zorluklarla karşılaşmaktadır. ERPGulf halihazırda mevzuat değişikliklerini dikkate almakta ve düzenli olarak güncellemekte ve sistemde güncelleme yapmaktadır. Ayrıca ERPGulf bölgesel veri merkezlerinde barındırılan tek ERP sistemidir. Bazı ilçelerde finansal verilerin dışarıda barındırılmasını kısıtlayan kurallar vardır. Ayrıca bölgesel barındırma, sistem bağlantısını daha hızlı ve istikrarlı hale getirir. ERP Bölgedeki Q-Pay ve Speedcash gibi çoğu finansal ağ geçidiyle entegredir. Ayrıca Talabat, Rafeeq, Delivery, Snoonu gibi teslimat şirketleriyle sistemlerini ve ERPGulf'u entegre etmek için çalışıyoruz. Bölgenin popüler çağrı merkezi yazılımı 3CX, müşteri ilişkileri yönetimi için ERPGulf ile yerel olarak entegre oluyor. ERPGulf, herhangi bir üçüncü taraf uygulama veya sistemin veri tabanından güvenli ve güvenli bir şekilde veri çekmesi veya göndermesi için API sağlıyor.

Web Sitesi: cloud.erpgulf.com

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