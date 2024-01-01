Epos Now

Epos Now

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Web Sitesi: eposnow.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Epos Now çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Epos Now neredeyse tüm POS donanımlarıyla çalışıyor. Epos Now'ın yazılımı, hem perakende hem de konaklama işletmeleri için mükemmeldir ve bir cihazdan birçok cihaza ölçeklenebilir.
Kategoriler:
Business
Perakende POS Sistemleri

Web Sitesi: eposnow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Epos Now ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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