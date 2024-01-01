Environment Canada Weather

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Environment Canada'nın hava durumu web sitesi, Kanada'daki halka açık alanlar ve deniz alanları için resmi hava durumu uyarıları, mevcut koşullar, tahminler ve hava durumu modelleri sağlar. Kanada hava durumu RADAR'ı, tropikal fırtına takibi, yıldırım aktivitesi, UV indeksi ve AQHI indeksi değerleri de mevcuttur.

Web Sitesi: weather.gc.ca

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