Alternatifler - Enthu.ai
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Gong.io
gong.io
Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Chorus.ai
chorus.ai
Her Etkileşimin Önemli Olmasını Sağlayın. Chorus'un Konuşma Zekası Yapay Zekası, hikayenizin gücünü her konuşmaya taşıyor.
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Müşterilerinizi Geniş Ölçekte Tutun ve Büyütün. Gainsight CS, müşterilerinizi en iyi büyüme motorunuz haline getirir. Müşterilerinize ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin, trendleri ve riskleri anlayın ve sonuç sağlayan kanıtlanmış eylemlerle ölçeklendirme konusunda ekibinizi güçlendirin.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
Kizen
kizen.com
Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.
Balto
balto.ai
Yapay zeka tarafından desteklenen İletişim Merkezleri için 1 Numaralı Gerçek Zamanlı Rehberlik Platformu. Temsilcilerin her çağrıda doğru şeyi söylemesine yardımcı olun.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Jiminny
jiminny.com
Ekibinizin gelirini en üst düzeye çıkarın. Konuşma zekası yoluyla satış ekibinizin geliri artırma potansiyelini ortaya çıkarın.
Vitally
vitally.io
Vitally, ileri görüşlü Müşteri Başarısı ekiplerinin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına ve geniş ölçekte proaktif, birinci sınıf bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
Pathlight
pathlight.com
Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.
Attention
attention.tech
Artık Dikkatinizi çektiğimize göre... CRM'nizi yapay zeka ile doldurun ve satış simgesi kontrolünüzü artırın. Dikkat, satış simge kontrolü için gerçek zamanlı, tam entegre sesli yardımcınızdır. Anlaşmalarınızı gerçek zamanlı rehberliğimizle kazanın ve CRM'nizi tek tıklamayla simge kontrolüyle dold...
Sybill
sybill.ai
GTM Ekipleri için Kişisel Asistan Her satış görüşmesinden sonra Sybill doğru bir özet oluşturur ve bunu Slack + CRM'ye aktarır. Sizin için bir taslak takip e-postası yazar. Her kelimeyi ve sözlü olmayan tepkiyi bir rapora kaydeder.
Aviso
aviso.com
Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.
Recapped
recapped.io
Anlaşmaları kapatın ve müşterileri %25 daha hızlı dahil edin. Anlaşmaları daha hızlı tamamlamanıza, bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu bilmenize ve şampiyonlarınızı etkinleştirmenize yardımcı olacak Karşılıklı Eylem Planlarını anında oluşturun.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...
Convirza
convirza.com
Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...
Voyc
voyc.ai
Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.
Capturi
en.capturi.com
Value-creating conversations start here. As the leading platform for conversation analysis in Scandinavia, Capturi converts customer conversations into concrete and measurable value using AI and advanced machine learning algorithms. Having analyzed more than 30 M customer conversations from more tha...
Verint
verint.com
Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.
Zipteams
zipteams.com
Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki perfor...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...
Manch Technologies
manchtech.com
Manch, kuruluşların geleneksel iş süreçlerini yeniden tasarlamalarına ve Dış Paydaş Yönetimi (ESM) için Dijital Ekosistemi genişletmelerine yardımcı olur. Tak ve çalıştır dijital platform olan Manch, çok karmaşık iş süreçlerini çok kısa bir sürede yapılandırmak için sıfır kodlama kullanarak bir işle...
Patch Customer Retention
patchretention.com
RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...
PreSkale
preskale.com
PreSkale, PreSales'ın değerlendirme deneyimlerini kolaylaştırmak ve etkili teknik kazanımlar sağlamak amacıyla ürün pazarı içgörülerini takip etmek için CRM ve Ürün eko sistemleriyle entegre olmasına yardımcı olur. 1/ Kazandıran uygulamaları belirlemek için ürün, satış ve müşterilerle senkronize çal...
Brainbase
brainbase.com
Brainbase, lisanslama ekiplerinin ortaklıklarını sözleşmeden gelire kadar optimize etmelerine yardımcı olan modern bir teknoloji platformudur. Anlaşma yönetiminden telif raporlaması ve ürün onaylarına kadar Brainbase, lisanslama operasyonlarınızı birleştirmek için tek bir platform görevi görür. Brai...
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep, karmaşık ve kurumsal satışlardaki satış ekiplerine yönelik bir Alıcı Katılımı ve Etkinleştirme platformudur. Satın alma kararına dahil olan alıcılara odaklanmanıza yardımcı olarak CRM'nizi tamamlıyoruz. Bunu üç temel yetenek aracılığıyla yapıyoruz: BİLİN - İlişki Haritalaması ve gelişmiş f...
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bast...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter, dünya genelinde müşteri başarısını, hesap yönetimini ve gelir ekiplerini güçlendirmek için benzersiz bir veri modeli ve öngörü motoru üzerine kurulu, son teknoloji ürünü bir CS ve gelir platformudur. RevSetter, gelirle karşı karşıya olan ekiplerinizin verimliliğinin kilidini açar; kolayla...
Kapta
kapta.com
Kapta, kaybı azaltan ve organik büyümeyi teşvik eden kilit hesap yönetimi yazılımıdır. Kapta'nın yazılımı ve KAM Sürecimiz, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı liderlerinin müşterileri hakkındaki 3 kritik soruyu yanıtlamasına olanak tanır: 1) Hangi müşteriler sağlıklı, hangileri risk altında? 2) Her ...
Zomentum
zomentum.com
Teknoloji İş Ortaklarına özel olarak oluşturulan satış hızlandırma uygulamasıyla anlaşmaları hızlandırın ve geliri artırın. Hepsi bir arada Zomentum Grow, satış şeklinizi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Grow ile fırsatların ilerlemesini sağlamak için sıkıcı satış görevlerini otomatikleştirebil...
ClientSuccess
clientsuccess.com
En yüksek puan alan CSM yazılım platformunuz. Kaybı azaltmak ve müşteri gelirini artırmak için kullanımı en kolay, uygulanması en hızlı yazılım.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Coho AI
coho.ai
Coho, şirketlerin satış modellerinden bağımsız olarak ürün odaklı büyüyen şirketler haline gelmelerini sağlayan yeni nesil bir müşteri geliri optimizasyon platformu oluşturuyor. Coho, ürün, satış ve müşteri başarısı verilerini birleştirerek mevcut müşterilerden elde ettiğiniz geliri en üst düzeye çı...
Fathom
fathom.video
Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.
Versational
versational.ai
Yapay zeka destekli bir araç olan Versational, toplantıları %35 ve takipleri %75 oranında azaltır. Görevlerinizi kolaylaştırıp otomatikleştirin ve üretkenliği en üst düzeye çıkarın. Ücretsiz deneyin!
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Nektar
nektar.io
Nektar, müşterilerimizin verilerinden yararlanmalarına ve iş akışlarını kolaylaştırmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış sezgisel bir mobil veri toplama ve yönetim platformudur.
Simpleem
simpleem.com
Her zaman Yapay Duygusal Zeka (AEI) ile kapanış yapın. Etkileşim analizi içgörülerini kullanarak görüntülü toplantıları anlaşmalara dönüştürmek için davranışınızdan yararlanın ve doğru şekilde tepki verin
Modjo
modjo.ai
Modjo platformu, tüm müşteri etkileşimlerinizi analiz eder ve ekiplerinize hedeflerini aşmak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar
Salesken
salesken.ai
Salesken, Satış Temsilcilerinizin Aramalardaki Performansının Tek Tek Görünürlüğünü Sağlar, Böylece Müşteri Etkileşimini Artırabilir ve Daha Fazla Anlaşma Yapabilirsiniz.