WebCatalog

Alternatifler - Enthu.ai

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Outreach

Outreach

outreach.io

Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Her Etkileşimin Önemli Olmasını Sağlayın. Chorus'un Konuşma Zekası Yapay Zekası, hikayenizin gücünü her konuşmaya taşıyor.

Clari

Clari

clari.com

B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsightcloud.com

Müşterilerinizi Geniş Ölçekte Tutun ve Büyütün. Gainsight CS, müşterilerinizi en iyi büyüme motorunuz haline getirir. Müşterilerinize ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin, trendleri ve riskleri anlayın ve sonuç sağlayan kanıtlanmış eylemlerle ölçeklendirme konusunda ekibinizi güçlendirin.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.

Allego

Allego

allego.com

Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.

Balto

Balto

balto.ai

Yapay zeka tarafından desteklenen İletişim Merkezleri için 1 Numaralı Gerçek Zamanlı Rehberlik Platformu. Temsilcilerin her çağrıda doğru şeyi söylemesine yardımcı olun.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Ekibinizin gelirini en üst düzeye çıkarın. Konuşma zekası yoluyla satış ekibinizin geliri artırma potansiyelini ortaya çıkarın.

Vitally

Vitally

vitally.io

Vitally, ileri görüşlü Müşteri Başarısı ekiplerinin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına ve geniş ölçekte proaktif, birinci sınıf bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...

Totango

Totango

totango.com

Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.

Pathlight

Pathlight

pathlight.com

Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.

Attention

Attention

attention.tech

Artık Dikkatinizi çektiğimize göre... CRM'nizi yapay zeka ile doldurun ve satış simgesi kontrolünüzü artırın. Dikkat, satış simge kontrolü için gerçek zamanlı, tam entegre sesli yardımcınızdır. Anlaşmalarınızı gerçek zamanlı rehberliğimizle kazanın ve CRM'nizi tek tıklamayla simge kontrolüyle dold...

Sybill

Sybill

sybill.ai

GTM Ekipleri için Kişisel Asistan Her satış görüşmesinden sonra Sybill doğru bir özet oluşturur ve bunu Slack + CRM'ye aktarır. Sizin için bir taslak takip e-postası yazar. Her kelimeyi ve sözlü olmayan tepkiyi bir rapora kaydeder.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.

Recapped

Recapped

recapped.io

Anlaşmaları kapatın ve müşterileri %25 daha hızlı dahil edin. Anlaşmaları daha hızlı tamamlamanıza, bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu bilmenize ve şampiyonlarınızı etkinleştirmenize yardımcı olacak Karşılıklı Eylem Planlarını anında oluşturun.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...

Voyc

Voyc

voyc.ai

Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.

Capturi

Capturi

en.capturi.com

Value-creating conversations start here. As the leading platform for conversation analysis in Scandinavia, Capturi converts customer conversations into concrete and measurable value using AI and advanced machine learning algorithms. Having analyzed more than 30 M customer conversations from more tha...

Verint

Verint

verint.com

Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.

Abstrakt

Abstrakt

abstrakt.ai

Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.

Convin

Convin

convin.ai

Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki perfor...

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...

Manch Technologies

Manch Technologies

manchtech.com

Manch, kuruluşların geleneksel iş süreçlerini yeniden tasarlamalarına ve Dış Paydaş Yönetimi (ESM) için Dijital Ekosistemi genişletmelerine yardımcı olur. Tak ve çalıştır dijital platform olan Manch, çok karmaşık iş süreçlerini çok kısa bir sürede yapılandırmak için sıfır kodlama kullanarak bir işle...

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...

PreSkale

PreSkale

preskale.com

PreSkale, PreSales'ın değerlendirme deneyimlerini kolaylaştırmak ve etkili teknik kazanımlar sağlamak amacıyla ürün pazarı içgörülerini takip etmek için CRM ve Ürün eko sistemleriyle entegre olmasına yardımcı olur. 1/ Kazandıran uygulamaları belirlemek için ürün, satış ve müşterilerle senkronize çal...

Brainbase

Brainbase

brainbase.com

Brainbase, lisanslama ekiplerinin ortaklıklarını sözleşmeden gelire kadar optimize etmelerine yardımcı olan modern bir teknoloji platformudur. Anlaşma yönetiminden telif raporlaması ve ürün onaylarına kadar Brainbase, lisanslama operasyonlarınızı birleştirmek için tek bir platform görevi görür. Brai...

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

Boxxstep, karmaşık ve kurumsal satışlardaki satış ekiplerine yönelik bir Alıcı Katılımı ve Etkinleştirme platformudur. Satın alma kararına dahil olan alıcılara odaklanmanıza yardımcı olarak CRM'nizi tamamlıyoruz. Bunu üç temel yetenek aracılığıyla yapıyoruz: BİLİN - İlişki Haritalaması ve gelişmiş f...

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bast...

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter, dünya genelinde müşteri başarısını, hesap yönetimini ve gelir ekiplerini güçlendirmek için benzersiz bir veri modeli ve öngörü motoru üzerine kurulu, son teknoloji ürünü bir CS ve gelir platformudur. RevSetter, gelirle karşı karşıya olan ekiplerinizin verimliliğinin kilidini açar; kolayla...

Kapta

Kapta

kapta.com

Kapta, kaybı azaltan ve organik büyümeyi teşvik eden kilit hesap yönetimi yazılımıdır. Kapta'nın yazılımı ve KAM Sürecimiz, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı liderlerinin müşterileri hakkındaki 3 kritik soruyu yanıtlamasına olanak tanır: 1) Hangi müşteriler sağlıklı, hangileri risk altında? 2) Her ...

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

Teknoloji İş Ortaklarına özel olarak oluşturulan satış hızlandırma uygulamasıyla anlaşmaları hızlandırın ve geliri artırın. Hepsi bir arada Zomentum Grow, satış şeklinizi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Grow ile fırsatların ilerlemesini sağlamak için sıkıcı satış görevlerini otomatikleştirebil...

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

En yüksek puan alan CSM yazılım platformunuz. Kaybı azaltmak ve müşteri gelirini artırmak için kullanımı en kolay, uygulanması en hızlı yazılım.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...

Coho AI

Coho AI

coho.ai

Coho, şirketlerin satış modellerinden bağımsız olarak ürün odaklı büyüyen şirketler haline gelmelerini sağlayan yeni nesil bir müşteri geliri optimizasyon platformu oluşturuyor. Coho, ürün, satış ve müşteri başarısı verilerini birleştirerek mevcut müşterilerden elde ettiğiniz geliri en üst düzeye çı...

Fathom

Fathom

fathom.video

Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.

Versational

Versational

versational.ai

Yapay zeka destekli bir araç olan Versational, toplantıları %35 ve takipleri %75 oranında azaltır. Görevlerinizi kolaylaştırıp otomatikleştirin ve üretkenliği en üst düzeye çıkarın. Ücretsiz deneyin!

Avoma

Avoma

avoma.com

Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle

Nektar

Nektar

nektar.io

Nektar, müşterilerimizin verilerinden yararlanmalarına ve iş akışlarını kolaylaştırmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış sezgisel bir mobil veri toplama ve yönetim platformudur.

Simpleem

Simpleem

simpleem.com

Her zaman Yapay Duygusal Zeka (AEI) ile kapanış yapın. Etkileşim analizi içgörülerini kullanarak görüntülü toplantıları anlaşmalara dönüştürmek için davranışınızdan yararlanın ve doğru şekilde tepki verin

Modjo

Modjo

modjo.ai

Modjo platformu, tüm müşteri etkileşimlerinizi analiz eder ve ekiplerinize hedeflerini aşmak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken, Satış Temsilcilerinizin Aramalardaki Performansının Tek Tek Görünürlüğünü Sağlar, Böylece Müşteri Etkileşimini Artırabilir ve Daha Fazla Anlaşma Yapabilirsiniz.

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.