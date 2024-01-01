Entekhab.ir

Entekhab.ir

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Politika, Ekonomi, Toplum, Bilişim ve Teknoloji, Kültür ve Sanat, Spor haberleri ve daha fazlasına ilişkin makaleleri kapsar.

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