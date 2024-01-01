Engageware

Engageware

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: engageware.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Engageware çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Engageware, işletmelerin ve kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını ilk etkileşimde çözmelerine olanak tanıyan tek kapsamlı müşteri etkileşimi çözümleri sağlayıcısıdır. Engageware'in uçtan uca müşteri etkileşimi platformu, rutin sorulara yanıtları otomatikleştirmek, bilgi tabanlarına anında erişim sağlamak ve kuruluşlara müşteri yolculuğuna ilişkin bütünsel bir görünüm sunmak için konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Aivo'nun satın alınmasıyla bankacılık, finansal hizmetler, perakende, sağlık ve eğitim sektörlerindeki 700'den fazla kuruluş, artan satış ve dönüşümle büyümeyi desteklemek, çok kanallı müşteri deneyimini geliştirmek, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek ve maliyetleri azaltmak için Engageware'in çözümlerine güveniyor. çağrı merkezi iş yükü. Engageware'in platformu, büyümeyi, verimliliği ve daha güçlü müşteri ilişkilerini yönlendiren stratejik iş kararlarına bilgi sağlamak için eşzamanlı kanal aktarımlarına ve güçlü veri ve analizlere olanak tanır. Engageware, Clearhaven Partners'ın bir portföy şirketidir.
Kategoriler:
Business
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: engageware.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Engageware ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Abacum

Abacum

abacum.io

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Payaca

Payaca

payaca.com

Aide

Aide

aide.app

Voxal.ai

Voxal.ai

voxal.ai

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Answerly

Answerly

answerly.io

Reviewly.ai

Reviewly.ai

reviewly.ai

Mitto SMS

Mitto SMS

mitto.ch

Front

Front

front.com

Hypergro

Hypergro

hypergro.ai

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası