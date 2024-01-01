Engageware, işletmelerin ve kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını ilk etkileşimde çözmelerine olanak tanıyan tek kapsamlı müşteri etkileşimi çözümleri sağlayıcısıdır. Engageware'in uçtan uca müşteri etkileşimi platformu, rutin sorulara yanıtları otomatikleştirmek, bilgi tabanlarına anında erişim sağlamak ve kuruluşlara müşteri yolculuğuna ilişkin bütünsel bir görünüm sunmak için konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Aivo'nun satın alınmasıyla bankacılık, finansal hizmetler, perakende, sağlık ve eğitim sektörlerindeki 700'den fazla kuruluş, artan satış ve dönüşümle büyümeyi desteklemek, çok kanallı müşteri deneyimini geliştirmek, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek ve maliyetleri azaltmak için Engageware'in çözümlerine güveniyor. çağrı merkezi iş yükü. Engageware'in platformu, büyümeyi, verimliliği ve daha güçlü müşteri ilişkilerini yönlendiren stratejik iş kararlarına bilgi sağlamak için eşzamanlı kanal aktarımlarına ve güçlü veri ve analizlere olanak tanır. Engageware, Clearhaven Partners'ın bir portföy şirketidir.

Web Sitesi: engageware.com

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