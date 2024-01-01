Alternatifler - Endor Labs

OX Security

ox.security

Güvenlik, sonradan akla gelen bir düşünce değil, yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. İki eski Check Point yöneticisi Neatsun Ziv ve Lion Arzi tarafından kurulan OX, farklı uygulama güvenlik araçlarını (ASPM+AST ve SSC) tek bir konsolda birleştiren ilk ve tek Aktif Uygulama G...