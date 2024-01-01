Endel

Endel

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Web Sitesi: endel.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Endel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Odaklanmanıza, rahatlamanıza ve uyumanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş ses manzaraları. Nörobilim tarafından desteklenmektedir.

Web Sitesi: endel.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Endel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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