Alternatifler - Endear
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer ile mobil pazarlama kampanyalarınızı analiz edip ölçün, müşterilerinizin yolculuklarına ilişkin değerli bilgiler edinin ve etkili kararlar alın.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
Branch
branch.io
Dijital markalar Şube’de büyüyor. Uçtan uca kullanıcı katılımını artırmak ve tüm cihazlar, kanallar ve platformlarda pazarlama etkinliğinin bütünsel ölçümünü sağlamak için tasarlanmış kurumsal düzeyde çözümlerle işinizi büyütün.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Attentive
attentivemobile.com
Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Appcues
appcues.com
Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.
Mobiz
app.mobiz.co
Doğrudan müşterilerinizin eline gönderilen dinamik, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfalarıyla SMS pazarlamanızı güçlendirin.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Airship
airship.com
Kurumsal markalar için oluşturulan Müşteri Etkileşim Platformu ile müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında anlamlı mesajlar iletin. Daha fazla bilgi edin.
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve katılım fırsatları aracılığıyla müşteri deney...
Patch Customer Retention
patchretention.com
RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Airbridge
airbridge.io
Cihazlar, kimlikler ve platformlar genelinde gerçek pazarlama etkinliğini ölçmek için web ve uygulamaya yönelik evrensel ilişkilendirme platformu.
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
Leanplum
leanplum.com
Optimize edilmiş çok kanallı mesajlaşma ve kampanya düzenleme yoluyla kalıcı ve değerli ilişkiler kurarak müşteri katılımını en üst düzeye çıkarın.
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss is the first AMN (automated mobile nurturing) tool for multifamily. Powerful integrations with the most widely used multifamily CRM’s and property management software enable their clients to nurture their leads with customized and personalized landing pages. Nurture Boss clients see 3x ...
Notifyre
notifyre.com
Elevate your business communications with Notifyre's secure SMS and fax solutions. Streamline SMS and faxing processes online, via email, app, or effortlessly integrate through our developer-friendly SMS and fax API. We're ISO 27001 certified and fully HIPAA compliant, providing the utmost security ...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie is the most powerful mobile app creator for iPhone, Android, iPad and Mobile Web. Build, host, and create apps in minutes.
Coupontools
coupontools.com
With mobile coupon software you can create and spread redeemable, trackable and validatable mobile coupons and deals.
Bryj
bryj.ai
Through an AI-powered SaaS platform, Bryj delivers incredible, end-to-end mobile app experiences faster, on budget, and with fewer tech resources. The Bryj platform powers apps with a single source solution that seamlessly connects enterprise systems, provides intelligent analytics and Al, supports ...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet is a Direct Marketing Automation platform for direct mail marketers, agencies and printers. Boingnet marketers develop powerful multi-channel with Personalized URLs (pURLs) that track response, personalize web and email channels and integrate with marketing automation and CRM platforms. Our...
Atomic.io
atomic.io
Deliver the next generation of customer experience, right inside your app. Atomic.io is your in-app customer engagement tool, allowing you to quickly send hyper-personalised, actionable messages to your customers inside your most secure channel – your app. With a 94% read rate and 14x higher convers...
AppSamurai
appsamurai.com
AppSamurai is an AI-powered One-Stop-Shop User Acquisition platform for advertisers to access premium placements across the globe. We are here to help you achieve your performance goals by reaching out to the right users at the right moment through different campaign types. There are 4 campaign type...
Appnext
appnext.com
Appnext is the largest independent app discovery platform, offering the only recommendation engine on the market, encompassing both in-app and on-device discovery. Appnext discovery platform powers 6.5B daily app recommendations via 20+ interactions along users’ daily mobile journey. Through its dir...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee is a leading provider of email & SMS communications technology. We offer a robust platform, providing organizations with an easy and intuitive toolset as a means of online communication... Show More and engagement with clients, contacts, and supporters. Our specialties include email newslett...
Reteno
reteno.com
Reteno is a user engagement platform for app-first businesses. Reteno’s features help reduce customer churn and get the most out of your marketing communications. Reteno makes it easy to manage campaigns via Mobile and Web Push, In-App, App Inbox, Email, SMS, and instant messengers. The platform all...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen is the contactless digital enablement layer for the internet. Openscreen enables the creation of interactive, QR Code based applications via extensive APIs, SDKs, and solutions across Supply Chain, Commerce and Customer Engagement. Openscreen allows enterprises to meet, interact and trans...
Notificare
notificare.com
Notificare is a leading powerful Customer Engagement Platform that helps brands to (re)engage their audience, shed light on customer behavior, and increase conversions. One single tool, with channels App Push, Web Push, Email, SMS, and Mobile Wallet, to deliver the most engaging messages and interac...
Appgain.io
appgain.io
Appgain is a Full-stack Web & Mobile Marketing Platform, Helping Mobile and web apps to get more users and improve engagement in one single platform. 200 Billion Dollars Spent by 2020, just to get you to download apps, And 75% of them, never open the app! Appgain.io is focused on re-engaging with th...
Apester
apester.com
Supercharge your marketing and funnel with interactive content experiences that generate more leads, engage and convert users, and boost retention.
Sakari
sakari.io
Sakari is a bulk text messaging service for sending announcements, reminders, alerts, confirmations and marketing campaigns.
Mobivity
mobivity.com
Mobivity helps restaurants and other brick and mortar retail brands manage customer connections in a digital world to increase how often they visit and how much they spend. At the core we are a Customer Engagement Platform for restaurants and retailers, helping them reach their customers directly th...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual is a location data company that helps marketers and their organizations use location to better understand, reach and engage consumers. Location data is key to driving smarter business decisions for marketers and brands. Our world is now mobile, computing is everywhere, and the power of locat...
Cordial
cordial.com
Cordial, markalara pazarlama stratejilerini tamamen otomatikleştirme ve çalışma şekillerini dönüştürme konusunda güç veren gerçek bir pazarlama platformudur. Müşteri odaklı bir yaklaşımla tasarlanan Cordial, yeni pazarlama stratejilerini rekor sürede tasarlamak, test etmek ve uygulamak için gelişmiş...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc., veri odaklı pazarlamacılar için önde gelen çok kanallı ölçüm ve ilişkilendirme çözümleri sunan gerçek zamanlı bir veri çözümleri şirketidir. Kochava'nın Pazarlamacılar İşletim Sistemi™ (m/OS), müşteri kimliğini, ölçümü ve veri kontrollerini sorunsuz bir şekilde entegre eden ve yöneten ...
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence, farklı platformlardaki kullanıcıları etkileşime geçirmek ve elde tutmak için giderek kritik hale gelen iş ihtiyacını karşılıyor. Pyze, platformlar arasındaki kullanıcı davranışlarını toplayarak bütünsel kullanıcı profilleri geliştirir ve tüm kullanıcılara kişiselleştirilmiş...
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine, çevrimiçi pazarlamayı herkes için basit ve kolay hale getirerek işletmelerin büyümesine yardımcı olur. Güzel, yüksek etkili pazarlama kampanyaları yaratıyor, bunları otomatik olarak yayınlıyor ve kimin konuşmaya hazır olduğunu göstermek için etkileşimi izliyoruz. Platformumuz, daha a...
Gamooga
gamooga.com
Gamooga, e-işletmelerin müşterilerine e-posta, web, mobil, sosyal medya ve görüntülü reklam gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylemler sunmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümüdür.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web anlık bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomas...