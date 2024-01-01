Enable, üreticilerin, distribütörlerin ve perakendecilerin indirimleri stratejik bir büyüme motoruna dönüştürmelerine yardımcı olur. Kapsamlı indirim yönetimi platformumuz, tüm indirim yönetimi sürecini takip ederken, analiz ederken ve optimize ederken her anlaşma türünü etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanır. İşbirliğine dayalı özellikler sayesinde anlaşmaları sorunsuz bir şekilde birlikte oluşturabilir, müzakere edebilir ve yürütebilir, ardından daha iyi uyum sağlamak için tek bir güvenilir konumda ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Şeffaflığı ve uyumluluğu sürdürmek için iş akışlarını, onay süreçlerini ve denetim izlerini yapılandırırken, paylaşmak istediğiniz verileri hem şirket içinde hem de dışında paylaşarak tam kontrolü elinizde tutarsınız.

Web Sitesi: enable.com

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