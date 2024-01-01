Emotion Logic Ltd, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için gerçek zamanlı gerçek duygu analizi ve bilişsel bilgi işlem yetenekleri sunan bir yapay zeka aracıdır. Bu araçla kullanıcılar, insan duygularını daha derinlemesine anlayabilir ve uygulamalarını dönüştürmek için duygu teknolojisini kullanabilir. Emotion Logic aracı çeşitli sektörlerde ve kullanım durumlarında uygulanabilir. Finans alanında Müşterinizi Tanıyın (KYC) süreçlerini geliştirebilir, kredi temerrütlerini azaltabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. İletişim merkezlerinde satışları, müşteri memnuniyetini ve ekibin elde tutulmasını artırabilir. Araç aynı zamanda risk değerlendirmesi ve dolandırıcılık tespitinde de kullanışlı olup dolandırıcılık kayıplarını azaltmaya ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. İK ve güvenlik incelemesi için Emotion Logic, başarılı işe alım ve çalışan memnuniyetini artırabilir. Makine-insan arayüzlerinde etkileşim oranlarını ve müşteri memnuniyetini artırabilir. Sağlık hizmetlerinde değerlendirme kalitesini ve iyileşme oranlarını artırabilir. Araç aynı zamanda soruşturmaları hızlandırabilir ve adli tıpta zaman ve maliyetleri azaltabilir. Emotion Logic, eğlence ve eşleştirme sektörlerinde de faydalıdır; başarılı eşleşme oranlarını artırır ve kötü aktörleri belirler. Dahası, pazarlama ve akademik araştırmalarda duygu içgörülerine yönelik araştırmalarda da bundan faydalanılabilir. Araç, insan sesindeki gerçek duyguları çözmek için gelişmiş ses analizi ve yapay zeka karar motorlarını kullanıyor. Dilden, kültürden, prozodiden veya ifade tarzından bağımsız olarak çalışarak her bölgede erişilebilir ve uyarlanabilir olmasını sağlar. Analiz ırk, cinsiyet, yaş veya kültürel özelliklere göre tarafsızdır ve önyargısız bilgiler sağlar. Emotion Logic'in yapay zeka yetenekleri, rolleri veya konuşulan dil ne olursa olsun kullanıcı, müşteri, hasta veya çalışan davranışının daha iyi tahmin edilmesini sağlar. Çeşitli sektörlerdeki lider markalar, teknolojik ilerlemeleri desteklemek için halihazırda Emotion Logic'in yeteneklerinden yararlanıyor.

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