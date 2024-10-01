Alternatifler - Emi

Cutshort

cutshort.io

Cutshort, modern profesyoneller için kariyer geliştirme platformudur. 20 bin işe alım uzmanının doğru yeteneği işe almasına veya yönlendirmesine, kariyer fırsatlarını bulmasına ve olağan zorluklar olmadan öğrendiklerini paylaşmasına yardımcı olmak için 3 milyondan fazla premium profesyonelden ve gel...