Alternatifler - Emersya

Designhubz

designhubz.com

Designhubz, çevrimiçi markalara ve perakendecilere uçtan uca 3D ve Artırılmış Gerçeklik (AR) varlık oluşturma, yönetim ve dağıtım sağlar. Designhubz'ın web tabanlı paketi ve gelişmiş dijitalleştirme donanımları, tüm fiziksel envanterleri haftalar veya aylar yerine birkaç gün içinde 3D ve AR görselle...