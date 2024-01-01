eMastered, Grammy ödüllü mühendisler tarafından geliştirilen ve yapay zeka tarafından desteklenen çevrimiçi bir ses mastering aracıdır. Müzisyenler ve müzik yaratıcıları için hızlı, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli ses mastering yetenekleri sağlamayı amaçlamaktadır. Araç, kullanıcılar tarafından yüklenen ses parçalarını analiz eder ve ses kalitesini artırmak için EQ, sıkıştırma ve doygunluk gibi profesyonel stüdyo süreçlerini uygular. Temel özelliklerden biri, ana kopyalanan sesi orijinal dosyayla karşılaştırma yeteneğidir; geliştirilmiş sürümü WAV veya MP3 formatında indirin. Bir abonelik planıyla kullanıcılar ayda sınırsız sayıda master indirebilir. eMastered, işlediği her şarkıda mastering yeteneklerini geliştirmek için makine öğreniminden yararlanır. Yapay zeka motoru, türe veya stile bakılmaksızın her şarkının benzersiz özelliklerine göre uyarlanmış özel master'lar oluşturarak geleneksel stüdyo mastering maliyetinin çok altında profesyonel sonuçlar sağlar. Araç aynı zamanda gelişmiş mastering seçeneği sunarak kullanıcılara şarkılar üzerinde ek kontrol sağlar. onların sesi. Sıkıştırma, EQ, stereo genişliği ve ses seviyesi gibi parametreler manuel olarak ayarlanabilir, bu da kullanıcıların tercih ettikleri sesi elde etmelerine ve ön ayarları kaydetmelerine olanak tanır. eMastered ayrıca kullanıcıların bir referans dosyası yükleyip aracın izin verebileceği yapay zeka destekli bir referans mastering özelliğine de sahiptir. ses kimliğini analiz edebilir ve bu öğrendiklerini kendi izlerine uygulayabilir. Bu özellik, kullanıcıların en sevdikleri müziğin sesine yaklaşmalarına yardımcı olur. Genel olarak eMastered, müzisyenlerin ve müzik yaratıcılarının pahalı stüdyo fiyatlarına veya kapsamlı mastering bilgisine ihtiyaç duymadan profesyonel düzeyde ses mastering sonuçları elde etmeleri için hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir çözüm sunar. veya deneyim.

Web Sitesi: emastered.com

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