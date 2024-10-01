Alternatifler - Email Validation
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühend...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin etki alanlarından, şirketlerden veya web üzerindeki belirli bir profesyonelden gelen profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına ve çok daha fazlasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. E-posta kampanyalarını doğrudan Hunter'dan göndermek için ücretsiz bir ...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Instantly
instantly.ai
Sınırsız e-posta gönderme hesapları ve ısınma, b2b potansiyel müşteri veritabanı ve akıllı yapay zeka ile sosyal yardım kampanyalarınızı anında ölçeklendirir. Tek bir sabit ücretli abonelikle potansiyel müşterilerinizi bulun, kampanyalarınızı oluşturun, gönderen hesaplarınızı bağlayın ve bu potansiy...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedefl...
Mailgun
mailgun.com
Python, Ruby, PHP, C#, Node.js veya Java kullanıyor olsanız da, uygulamanızdan zahmetsizce e-posta göndermenizi, almanızı ve takip etmenizi sağlayan bir dizi güçlü API. Kolay SMTP entegrasyonu ve basit, RESTful API, işlemsel veya toplu e-posta göndermenin karmaşık ayrıntılarını ortadan kaldırır. İst...
Debounce
debounce.io
E-posta Doğrulama Aracı; Basit, Hızlı ve Doğru. Geri dönen, tek kullanımlık, spam tuzağına uğramış ve devre dışı bırakılmış e-postaların gönderme itibarınızı azaltmasına, zamanınızı ve paranızı boşa harcamasına izin vermeyin. E-postaların %30'u yalnızca bir yıl içinde bozuluyor. E-postalarınızın %10...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (eski adıyla TransMail), Zoho'nun özel bir işlemsel e-posta gönderme hizmetidir. ZeptoMail, kullanıcıların yalnızca işlem e-postaları göndermesine izin verir, bu da işlem e-postalarınızın güvenilir ve garantili teslimini sağlamamıza yardımcı olur. Kurulum seçenekleri ZeptoMail iki kurulum...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satış desteği ve e-posta pazarlaması için bir e-posta arama ve iş verilerini zenginleştirme aracıdır. Profesyonellerin performanslı e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyaları başlatmalarına ve potansiyel alıcıları hakkında değerli veriler elde etmelerine yardımcı olan gelişmiş bi...
Wiza
wiza.co
Doğru B2B iletişim bilgilerini bulmak acı vericidir. Satış görevlilerinin %40'ı potansiyel müşteri bulmanın işlerinin en zor kısmı olduğunu söylüyor. LinkedIn güncel bir potansiyel müşteri havuzu sunuyor ancak LinkedIn dışındaki potansiyel müşterilere ulaşmanın basit bir yolu yok. Veritabanı çözümle...
EmailListVerify
emaillistverify.com
Tam Özellikli E-posta Doğrulaması. Ama yarı fiyatına. Bütçenizi zorlamadan spam tuzaklarından, sert geri dönüşlerden, tek kullanımlık veya tümünü yakalayan e-postalardan kurtulun.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, verimli soğuk e-posta desteği yoluyla işinizi büyütmek için başvurulacak platformdur. Daha az çabayla daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olan, gelişmiş ancak kullanıcı dostu bir sistemdir. Mails.ai hakkında seveceğiniz şeyler: - Akıllı E-posta Otomasyonu: Yapay zekamız sizin için e-post...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standar...
INBOX
useinbox.com
Kendi pazarlama stratejinizi oluşturun Saniyeler içinde gönderin E-posta pazarlama kampanyalarını gönderin ve analiz edin. Ücretsiz planınıza sınırsız krediyle başlayın. Bir ömür boyu bedava! Ücretsiz kaydolun Fiyatlara bakın INBOX, diğer tüm araçlardan daha güçlü özelliklere ve esnekliğe sahip bir ...
Mailtester
mailtester.com
Bir e-posta adresinin geçerli olup olmadığını kontrol edin. E-posta listesi denetleyicimiz, geçerli olup olmadıklarını görmek için e-postaları arayacak ve kontrol edecektir. Mailchimp omnivore denetleyicimiz ve MailChimp, Activecampaign gibi diğer entegrasyonlarımız var
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce, uygun bir e-posta doğrulama sistemini, yapay zeka tabanlı e-posta puanlamasını ve yüksek teslim edilebilirlik oranını korumanıza yardımcı olur. İdeal potansiyel müşterilere kolayca ulaşmak için temiz bir e-posta veritabanı bulundurun. E-posta doğrulama aracımızla e-posta listelerinizi tem...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - Kullanımı en kolay, aynı zamanda en güçlü E-posta Doğrulama ve teslim edilebilirlik Hizmeti. Bouncer, 6 kıtadan binlerce şirketin güvendiği, SaaS kalesi benzeri güvenli (SOC 2 ve GDPR uyumlu) e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Platform, Human 2 Human e-posta iletişimin...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azalt...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer, sözdizimi kontrolleri, yazım hatası ve yazım kontrolleri, SMTP kontrolleri, ücretsiz ve tek kullanımlık sağlayıcı filtrelemesi ve çok daha fazlasını aracılığıyla anında e-posta adresi doğrulama ve doğrulama sunan ücretsiz, basit ve güçlü bir JSON API'sidir. Sistemi REST tabanlıdır, 256...
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Geliştiricilere, işletmelere ve ESP'lere, müşterilerinizin gelen kutularına her zaman zamanında ulaşmalarını sağlamak amacıyla e-postaları güvenilir bir şekilde teslim etmek, ölçmek ve optimize etmek için gereken araçları, uzmanlığı ve desteği sağlıyoruz.
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veri Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelerin giden iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirecek bir dizi özellik sunar. Sınırsız sayıda gelen kutusunu bağlayın, tüm hesaplarınız için ücretsiz ısınmanın, yerleşik e-posta doğ...
Clearout
clearout.io
Clearout, e-postalar yoluyla potansiyel müşteri adaylarını belirleme ve onlarla bağlantı kurma sürecini kolaylaştırarak satış ve pazarlama çalışmalarınızı geliştiren tek noktadan bir çözümdür. Aracımız, gerçek zamanlı ve toplu e-posta doğrulaması ve e-posta doğrulama yoluyla erişiminizi genişleterek...