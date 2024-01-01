lementary POS, mobil yazar kasanız veya özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmış karmaşık bir satış noktası sistemidir. Tek ve adil bir fiyat karşılığında, iş süreçlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış sayısız özelliğe, sınırsız sayıda kullanıcıya ve bağlı cihaza erişim elde edersiniz. Elementary POS ile, satış istatistiklerine, stok yönetimine ve çok daha fazlasına hareket halindeyken erişmenizi sağlayan esnek bir satış modülüne ve sanal ofise erişebilirsiniz. Elementary POS, küçük ve orta ölçekli şirketler, serbest çalışanlar ve yeni bir işe başlayanlar için idealdir. Şirketinizle birlikte büyümek için tasarlanmış, kullanıcı dostu, kapsamlı bir sistemdir. İster tek bir mobil yazar kasaya ister daha karmaşık bir sisteme ihtiyacınız olsun, Elementary POS tam olarak ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. Bunu tam olarak iş modelinizin gereksinimlerine göre şekillendirebileceğiniz bir inşaat oyunu gibi hayal edebilirsiniz. Elementary POS'u dakikalar içinde müşteri vitrinleri, mutfak vitrinleri, barkod okuyucular veya ödeme terminalleri gibi harici cihazlara (hepsi Android'li tabletler veya cep telefonları veya özel cihazlar biçiminde) bağlayabilirsiniz. Uygulama, satış, uzaktan sipariş, stok yönetimi, gelişmiş satış istatistikleri ve raporları ve işinizi her yerden yönetmenize olanak tanıyan bir sanal ofis dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunar. Hesabınıza sınırsız sayıda kullanıcı ve kasa ekleyebilirsiniz. Elementary POS, Android yüklü herhangi bir cep telefonu veya tablette çalışarak sizi pahalı donanımlara yatırım yapmaktan kurtarır.

Web Sitesi: elementarypos.com

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