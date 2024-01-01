Elementary Data

Elementary Data

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Web Sitesi: elementary-data.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Elementary Data çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

dbt yerel veri gözlemlenebilirliği. Dbt projenizde veri hatlarını dakikalar içinde izleyin. Elementary, 3000'den fazla analiz ve veri mühendisi için geliştirildi ve onlara güvenildi.

Web Sitesi: elementary-data.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Elementary Data ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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