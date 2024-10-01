Alternatifler - Elastic Cloud

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak...