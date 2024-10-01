Alternatifler - Elastic Cloud

Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü ara...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl AI, kullanıcının metnini anlayan ve bunları saniyeler içinde görsel olarak çekici görüntülere veya küçük resimlere dönüştüren derin öğrenme modellerini kullanan bir tasarım aracıdır. Araç, ister göz alıcı ürün tasarımları ister sosyal medya gönderileri olsun, tasarım oluşturmak için mükemmeld...

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayab...

Genially

Genially

genial.ly

Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön b...

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut çağındaki geliştiriciler, BT operasyon ekipleri, güvenlik mühendisleri ve iş kullanıcıları için izleme, güvenlik ve analiz platformudur. SaaS platformu, müşterilerimizin tüm teknoloji yığınının birleşik, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izleme, uygulama perfo...

Flourish

Flourish

flourish.studio

Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı

Grow

Grow

grow.com

Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve...

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran, verileri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme için etkili bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanım kolaylığına odaklanan Rose, bilgiyi insan dili komutlarına dayalı olarak ayrıştırmak için en son teknolojiye sahip açık kaynaklı...

Visme

Visme

visme.co

Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak...

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.

New Relic

New Relic

newrelic.com

Tüm yığınınızı izleyin, hata ayıklayın ve iyileştirin. New Relic, geliştirme, operasyon, güvenlik ve iş ekiplerinin verilerle ilgili yazılım performansı sorunlarını çözdüğü yerdir. New Relic, web sitesi ve uygulama sahiplerinin hizmetlerinin performanslarını takip etmelerine yardımcı olmak için bul...

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panell...

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyall...

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindek...

Grist

Grist

getgrist.com

Grist, elektronik tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve dakikalar içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılan...

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de...

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde prof...

Databox

Databox

databox.com

Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanm...

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...

Reportei

Reportei

reportei.com

Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, P...

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş ö...

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

GravityZone, fiziksel uç noktalara, mobil cihazlara, genel buluttaki sanal makinelere ve xchange posta sunucularına güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla sanallaştırma ve bulut için sıfırdan oluşturulmuş bir iş güvenliği çözümüdür. GravityZone, bulutta bulunan, Bitdefender tarafından barındırılan veya...

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Nitel Veri Analizi Yazılımıyla İçgörülerin Kilidini Açın Lider nitel veri analizi çözümü NVivo 14 ile nitel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfedin. NVivo 14 ile, verilerinize ilişkin karmaşık sorular sorarak temaları tanımlayabilir ve sonuçlara varabilir, daha zengin içgörüleri ortay...

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksl...

DashThis

DashThis

dashthis.com

SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklem...

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası