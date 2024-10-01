Alternatifler - Elastic Cloud
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü ara...
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...
Kittl
kittl.com
Kittl AI, kullanıcının metnini anlayan ve bunları saniyeler içinde görsel olarak çekici görüntülere veya küçük resimlere dönüştüren derin öğrenme modellerini kullanan bir tasarım aracıdır. Araç, ister göz alıcı ürün tasarımları ister sosyal medya gönderileri olsun, tasarım oluşturmak için mükemmeld...
Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayab...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...
Litmaps
litmaps.com
Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön b...
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut çağındaki geliştiriciler, BT operasyon ekipleri, güvenlik mühendisleri ve iş kullanıcıları için izleme, güvenlik ve analiz platformudur. SaaS platformu, müşterilerimizin tüm teknoloji yığınının birleşik, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izleme, uygulama perfo...
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve...
Rose AI
rose.ai
Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran, verileri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme için etkili bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanım kolaylığına odaklanan Rose, bilgiyi insan dili komutlarına dayalı olarak ayrıştırmak için en son teknolojiye sahip açık kaynaklı...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak...
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
New Relic
newrelic.com
Tüm yığınınızı izleyin, hata ayıklayın ve iyileştirin. New Relic, geliştirme, operasyon, güvenlik ve iş ekiplerinin verilerle ilgili yazılım performansı sorunlarını çözdüğü yerdir. New Relic, web sitesi ve uygulama sahiplerinin hizmetlerinin performanslarını takip etmelerine yardımcı olmak için bul...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panell...
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyall...
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindek...
Grist
getgrist.com
Grist, elektronik tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve dakikalar içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılan...
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde prof...
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanm...
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...
Reportei
reportei.com
Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, P...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş ö...
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone, fiziksel uç noktalara, mobil cihazlara, genel buluttaki sanal makinelere ve xchange posta sunucularına güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla sanallaştırma ve bulut için sıfırdan oluşturulmuş bir iş güvenliği çözümüdür. GravityZone, bulutta bulunan, Bitdefender tarafından barındırılan veya...
NVivo
qsrinternational.com
Nitel Veri Analizi Yazılımıyla İçgörülerin Kilidini Açın Lider nitel veri analizi çözümü NVivo 14 ile nitel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfedin. NVivo 14 ile, verilerinize ilişkin karmaşık sorular sorarak temaları tanımlayabilir ve sonuçlara varabilir, daha zengin içgörüleri ortay...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksl...
DashThis
dashthis.com
SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklem...