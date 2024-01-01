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El Espectador, Kolombiya'nın en eski gazetesi ve ülke tarihindeki en uzun tarihe sahip gazetedir. Kolombiya ve Dünya haberleri hakkında dakika dakika bilgi sunuyor.

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