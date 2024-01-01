Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ita Messenger, İranlı kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını tek bir mesajlaşma programında karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ita'da arkadaşlarınızla kolayca sohbet edebilir, dosyalarınızı paylaşabilir, gruplar ve kanallar oluşturabilir ve yazılımınızı yönetmek ve kişiselleştirmek için Ita'nın gelişmiş özelliklerini kullanabilirsiniz.

Web Sitesi: eitaa.com

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