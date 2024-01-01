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efood, Yunanistan'ın 100 şehrinde 20.000'den fazla mağazasıyla çevrimiçi teslimat ve paket servis için favori tercihinizdir ve cep telefonunuzu sizi kahvenize eşlik edecek souvlakia, hamburger, krep, jiroskop, pizza ve hatta lezzetli tatlılarla beslemek için eğitmiştir.

Web Sitesi: e-food.gr

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