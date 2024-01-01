Education Week

Education Week

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Education Week, Amerika'nın en güvenilir bağımsız K-12 eğitim haberleri, analizleri ve görüşleri kaynağıdır. Eğitim politikamıza ilişkin kapsamlı kapsamımız makaleler, fotoğraf ve video gazeteciliği şeklini alır.

Web Sitesi: edweek.org

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