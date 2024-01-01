Education and Career News

Education and Career News

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Web Sitesi: educationandcareernews.com

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Eğitim ve Kariyer Haberleri, eğitim teknolojisi, sanat eğitimine yatırım, STEM'de kadınlar, eğitimin geleceği gibi eğitimle ilgili çeşitli konularda yazıların yer aldığı bir haber sitesidir. Blog sitesinde ayrıca eğitim alanında uzman kişilerle yapılan röportajlar da yer alıyor.

Web Sitesi: educationandcareernews.com

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