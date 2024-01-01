EdSource

EdSource

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EdSource, misyonu karmaşık eğitim sorunlarını açıklığa kavuşturmak ve devlet okullarının iyileştirilmesine ilişkin düşünceli politika kararlarını teşvik etmek olan bağımsız, partizan olmayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Ayrıca eğitimde eşitliği derinlemesine analiz ve veriye dayalı gazetecilikle ele almaya ayrılmış bir haber odası da var.

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