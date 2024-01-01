EdgeTier

EdgeTier

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EdgeTier, konuşmaları izleyen ve müşteri deneyimini geliştirmek için değerli bilgiler sağlayan gerçek zamanlı bir yapay zeka yazılımıdır. Müşteri etkileşimi ekiplerinin verimliliği artırmasına ve temsilcileri süperstarlara dönüştürmesine olanak tanır. Yazılım, verileri analiz eder ve kolayca erişilebilir hale getirerek ekiplerin değişikliklere ve trendlere gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır. Yazılım, müşteri etkileşimini artırmak için çeşitli özellikler sunar. Sonar, müşteri iletişimlerine daha hızlı tepki vermek için gerçek zamanlı trend tespiti sağlar. Dizin, yapılandırılmamış verileri ölçmek için esnek anlam tabanlı arama ve etiketlemeye olanak tanır. Coach, temsilcilerin tüm etkileşimlerdeki performanslarının kapsamlı bir resmini sunarak, temsilcilerin etkinliğini artırmaya yardımcı olur. Assist, daha hızlı yanıtlar için kişiselleştirilmiş temsilci istemleri sunar. Müşteri gerçekliğinin kilidini açmak, elde tutmayı artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için müşteri odaklı liderler EdgeTier'a güvenmektedir. Abercrombie & Fitch, CarTrawler ve Codere Online gibi şirketler tarafından başarıyla uygulanmıştır. Yazılım, Salesforce, Live Person, Zendesk ve Kustomer gibi sektördeki büyük oyuncularla uyumludur ve mevcut yazılım yığınlarıyla kolayca entegre edilebilir. Çok dilli yetenekleri destekler ve kuruluşların farklı diller, saat dilimleri ve kültürler arasında çalışmasına olanak tanır. EdgeTier galaksi sınıfı ölçeklenebilirlik sunar ve her gün milyonlarca mesajı işler. Gerçek zamanlı çalışarak ve mesajları gönderilip alınırken işleyerek gerçek zamanlı iletişimi sağlar. Yazılım aynı zamanda kullanıma hazır verimlilik ve öngörüler sunarak onu yirmiden fazla temsilcinin bulunduğu iletişim merkezleri için değerli bir araç haline getiriyor. Genel olarak EdgeTier, verimliliği, yanıt verme hızını ve müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri etkileşimi ekiplerini gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle güçlendirir.

Web Sitesi: edgetier.com

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