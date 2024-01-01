Eden AI platformu, birinci sınıf sağlayıcıların çeşitli konuşma ve ses analizi teknolojilerine kolay erişim sunar. Sırasıyla konuşma tanıma ve konuşma sentezi için kullanılabilecek konuşmayı metne ve metinden konuşmaya işlevlerini içerir. Konuşmayı metne dönüştürme özelliği, konuşulan kelimeleri tanımak ve bunları daha fazla analiz için metne dönüştürmek için kullanılır. Bu özellik, istekte bulunanlara, istenen kaynak hazır olduğunda hatırlatma yapılmasına olanak tanıyan eşzamansız API'ler sağlar. Eşzamansız istekler, bir istek beklemedeyken kullanılan uygulama kaynaklarını optimize ederek bir uygulamanın işlevselliğini korumak için kullanışlıdır. Öte yandan, metinden konuşmaya işlevi, ilgili sesi seçerken belirli bir metinden ses oluşturmanıza olanak tanır. Eden AI'nin Konuşma aracı geliştiriciler, kodlayıcı olmayanlar, ürün yöneticileri ve AI uzmanları için uygundur. Platform, birlikte çalıştıkları sağlayıcıların sayısını belirtmiyor ancak sundukları teknolojilerin kalitesini vurguluyor. Bir müşteri referansı, Konuşma aracının, MP3 dosyalarını metne dönüştürerek ve bunları personele kısa mesaj olarak göndererek sesli posta yönetimini otomatikleştirmek için kullanıldığını gösteriyor. Genel olarak Konuşma aracının işlevleri, konuşmanın transkripsiyonunu, sesli komutları, sesle etkinleştirilen sohbet robotlarını ve daha fazlasını içeren çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Web Sitesi: edenai.co

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