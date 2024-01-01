Eddy Travels

Eddy Travels

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Web Sitesi: eddytravels.com

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Eddy Travels, en iyi seyahat fırsatlarını bulma deneyimini basitleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan Yapay Zeka (AI) destekli bir seyahat asistanıdır. Verimliliği artırmaya odaklanan yapay zeka asistanı, diğerlerinin yanı sıra uçuş, otel ve araç kiralama aramak için kullanışlı bir platform sağlıyor. Sistem, tüketicilere saniyeler içinde kişiselleştirilmiş sonuçlar sunacak ve seyahat planlaması ve rezervasyonunda geleneksel olarak gereken zaman ve çabayı önemli ölçüde azaltacak şekilde tasarlandı. Asistanın hizmeti aynı zamanda otomatik satış ve desteği de kapsayarak işletmelere müşteri destek deneyimlerini geliştirme ve daha az insan müdahalesi ile satış oluşturma olanağı sağlar. Eddy Travels, yalnızca uygun maliyetli fırsatlar bulmaya yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda kusursuz bir rezervasyon süreci sunarak onu kapsamlı bir sanal seyahat asistanı haline getiriyor. Bunu mümkün kılan teknoloji büyük ölçüde makine öğrenimine ve gelişmiş yazılım bileşenlerine dayanır. Eddy Travels, girişimcilerin başarılı olmasına yardımcı olan dünya çapında bir ağ olan Techstars'ın desteğiyle geliştirildi.

Web Sitesi: eddytravels.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Eddy Travels ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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