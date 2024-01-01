Alternatifler - ECOUNT ERP

WinWeb

winweb.com

WinWeb, KOBİ'ler için hepsi bir arada SaaS platformu sağlar. CRM, satış kanalı, Muhasebe, yardım masası, stok kontrolü, ePOS + çok daha fazlası gibi modülleri içeren özel bir ERP platformu. WinWeb öncelikle toptan satış, hizmet ve perakende sektörlerine odaklanmaktadır. Uygulama başına 49$/pm'den ve...