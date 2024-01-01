EconomyNext, öncelikli olarak Sri Lanka'ya odaklanan ekonomik, finansal ve politik bir haber servisidir. Sri Lanka'da ve dünyada iş dünyası, ekonomi ve politika hakkında bağımsız haberler, analizler ve yorumlar sağlar. Colombo'daki Echelon dergisinin yayıncısı olan Echelon Media (Pvt) Ltd tarafından yayınlanmaktadır. Raporlamamız ileriye dönüktür ve adalet, hukukun üstünlüğü, bireysel özgürlük, serbest ticaret, serbest girişim, mülkiyet hakları ve sağlam para gibi değerleri benimseyen güçlü bir klasik liberal temele dayanmaktadır.

Web Sitesi: economynext.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EconomyNext ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.