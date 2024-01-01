ECOMMPAY lider bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ve doğrudan banka kartı alıcısıdır. E-ticaret müşterilerinin dünya çapında çevrimiçi ödeme yapabilmeleri için kişiye özel veri odaklı teknolojiler yaratıyoruz. ECOMMPAY, tek tıklamayla para hareketini sağlar; Ödeme ağ geçidimiz, satın alma yeteneklerini, 100'den fazla ödeme yöntemini, toplu ödemeleri ve teknolojik yeniliği tek, kusursuz bir entegrasyonda birleştirerek çok kanallı bir ödeme sürecini kolaylaştırır. Müşterilerimiz, işletme maliyetlerinin azalmasından, iş genişlemesi durumunda pazara sunma süresinin azalmasından ve dönüşüm ile güvenlik arasındaki sinerjiden yararlanmaktadır. ECOMMPAY'in dünya çapında 4 ofisi bulunmaktadır ve 700'den fazla kişi istihdam edilmektedir. ECOMMPAY Grup şirketleri, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA) - ECOMMPAY LIMITED ve Kıbrıs Merkez Bankası - ECOMMBX LIMITED lisansları altında ödeme hizmetleri ve uluslararası doğrudan satın alma sunmaktadır.

Web Sitesi: ecommpay.com

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