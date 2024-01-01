Ecommpay

Ecommpay

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Web Sitesi: ecommpay.com

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ECOMMPAY lider bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ve doğrudan banka kartı alıcısıdır. E-ticaret müşterilerinin dünya çapında çevrimiçi ödeme yapabilmeleri için kişiye özel veri odaklı teknolojiler yaratıyoruz. ECOMMPAY, tek tıklamayla para hareketini sağlar; Ödeme ağ geçidimiz, satın alma yeteneklerini, 100'den fazla ödeme yöntemini, toplu ödemeleri ve teknolojik yeniliği tek, kusursuz bir entegrasyonda birleştirerek çok kanallı bir ödeme sürecini kolaylaştırır. Müşterilerimiz, işletme maliyetlerinin azalmasından, iş genişlemesi durumunda pazara sunma süresinin azalmasından ve dönüşüm ile güvenlik arasındaki sinerjiden yararlanmaktadır. ECOMMPAY'in dünya çapında 4 ofisi bulunmaktadır ve 700'den fazla kişi istihdam edilmektedir. ECOMMPAY Grup şirketleri, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA) - ECOMMPAY LIMITED ve Kıbrıs Merkez Bankası - ECOMMBX LIMITED lisansları altında ödeme hizmetleri ve uluslararası doğrudan satın alma sunmaktadır.
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: ecommpay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ecommpay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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PayPal

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Venmo

venmo.com

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Payoneer

payoneer.com

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Stripe

stripe.com

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Square

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freshbooks.com

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HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

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Bux

Bux

bux.ph

Tingg Kenya

Tingg Kenya

tingg.africa

HALA

HALA

hala.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

בנק לאומי

בנק לאומי

leumi.co.il

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