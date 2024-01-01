Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mühendislik faaliyetlerini ölçün ve iletin. Otomatik öngörülerle ekibinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Mühendislik çabalarının iş değeri hakkında iletişim kurun. Echoes, mühendislik liderlerine mühendislik çabalarının iş hedeflerine göre hizalanması ve teslimatlarının gerçek iş etkilerine sahip olup olmadığı konusunda görünürlük sağlar.

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