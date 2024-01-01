Echoes

Echoes

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: echoeshq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Echoes çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mühendislik faaliyetlerini ölçün ve iletin. Otomatik öngörülerle ekibinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Mühendislik çabalarının iş değeri hakkında iletişim kurun. Echoes, mühendislik liderlerine mühendislik çabalarının iş hedeflerine göre hizalanması ve teslimatlarının gerçek iş etkilerine sahip olup olmadığı konusunda görünürlük sağlar.

Web Sitesi: echoeshq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Echoes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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