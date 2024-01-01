eBook Chessvision

Chessvision.ai e-Kitap Okuyucusu, satranç e-Kitaplarının işlevselliğini geliştirmek için Yapay Zekayı kullanan yenilikçi bir araçtır. Bu etkileşimli e-Kitap okuyucu, satranç kitaplarını etkileşimli hale getirerek kullanıcıların satranç çalışmalarını bir sonraki seviyeye taşımalarına olanak tanır. PDF, EPUB ve DJVU gibi popüler formatları destekler. Bu aracı kullanmak basit ama güçlüdür. Kullanıcılar herhangi bir PDF, EPUB veya DJVU satranç kitabını açabilir ve okuyucunun bunu işlemesine izin verebilir. İşleme tamamlandıktan sonra kullanıcılar herhangi bir satranç diyagramını çift tıklayarak analiz için açabilirler. E-Kitap yalnızca bir kez işlenir; bu, sonraki açılışların herhangi bir ek işleme gerek kalmadan kullanıma hazır olduğu anlamına gelir. Diğer platformlardan farklı olarak Chessvision.ai, satranç e-Kitaplarını manuel olarak geliştirmez ve bunları yüksek fiyatlarla satmaz. Bunun yerine, mevcut herhangi bir satranç kitabını etkileşimli hale getirmek için Bilgisayarla Görme ve Yapay Zekayı kullanır. Bu yaklaşım, kullanıcıların yeni sürümler satın almak zorunda kalmadan satranç e-Kitaplarının tüm gücüne erişmelerine olanak tanır. Kullanıcılar, Chessvision.ai e-Kitap Okuyucusunu satranç kitaplarını incelemedeki etkinliği nedeniyle övdü. Konum tarama, yorum ekleme, çevrimiçi veritabanlarından konum arama ve motorla analiz etme gibi özelliklerle bu araç, satranç becerilerini çalışmak ve geliştirmekle ilgilenen her seviyedeki oyunculara hitap etmektedir. Okuyucu, satranç araçları dünyasında oyunun kurallarını değiştiren biri olarak tanımlanıyor. Chesstech2020 Konferansı'nda En İyi Satranç Girişimi 2020 Ödülünü kazanan bu ödüllü uygulama, hem ücretsiz deneme seçeneği hem de üyelik planları sunuyor. Okuyucu, satranç topluluğu için yenilikçi araçlar yaratma konusunda geçmişi olan chessvision.ai'nin kurucusu Pawel Kacprzak tarafından geliştirildi.

Web Sitesi: chessvision.ai

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