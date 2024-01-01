Alternatifler - EBizCharge

PayDo

paydo.com

PayDo, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen bir EMI ve Kanada lisanslı bir MSB'dir. Tek bir Ticari Hesapta, tek bir kontrol panelinde, tek bir sözleşmede ve tek bir API'de çok para biriminde IBAN, dünya çapında işlem, Üye İşyeri çözümü, toplu ödemeler ve kurumsal kartlar sağlıyoruz. PayDo işletme ...