Alternatifler - EBizCharge

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Skrill

Skrill

skrill.com

Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi

Neteller

Neteller

neteller.com

Çevrimiçi para göndermenin ve almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.

Mollie

Mollie

mollie.com

Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »

Xendit

Xendit

xendit.co

Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.

WePay

WePay

wepay.com

WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

PaySimple hesabınızda oturum açın. Hesabınız yok mu? Çevrimiçi ödeme kabul etmeye başlamak, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerinizi otomatikleştirmek ve güvenli bir müşteri veritabanı oluşturmak için kaydolun.

Poynt

Poynt

poynt.com

GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Dijital Hindistan için ödemeler. Büyüyen işletmeler için ödeme toplamanın ve ödeme yapmanın en hızlı ve en kolay yolu

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla, çevrimiçi ödeme sistemi ve mobil ödeme ağı sağlayan, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir e-ticaret şirketidir.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Sorunsuz banka ödemeleri. Ödeme yapmanın daha kolay ve daha güvenli bir yolu. Doğrudan banka hesabınızdan çevrimiçi ödeme yapın veya alın. Satıcının sitesinden/uygulamasından anında bankanızda oturum açın. İndirilecek uygulama yok, manuel giriş yok, oluşturulacak hesap yok.

Adyen

Adyen

adyen.com

Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen bir EMI ve Kanada lisanslı bir MSB'dir. Tek bir Ticari Hesapta, tek bir kontrol panelinde, tek bir sözleşmede ve tek bir API'de çok para biriminde IBAN, dünya çapında işlem, Üye İşyeri çözümü, toplu ödemeler ve kurumsal kartlar sağlıyoruz. PayDo işletme ...

Ezidebit

Ezidebit

ezidebit.com

Ezidebit, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki binlerce işletmenin hayatını kolaylaştırıyor. Basitleştirilmiş ödeme çözümlerimiz, zamanında ödeme almanızı sağlamak ve nakit akışınızı iyileştirmek için önde gelen iş yazılımlarıyla hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir.

EBANX

EBANX

ebanx.com

EBANX, Latin Amerika'ya odaklanmış bir ödeme sağlayıcısıdır. Şirket, yerel e-ticaret gibi satış yapabilen sınır ötesi şirketlere sekiz ülke için en popüler ve alakalı yerel ödeme yöntemlerini sunuyor.

Cardknox

Cardknox

cardknox.com

Cardknox, geliştiriciler için POS sistemleri, ERP yazılımı, e-ticaret, katılımsız perakende ve mobil platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen lider bir çok kanallı ödeme ağ geçididir. Esnek ödeme çözümleri, cömert gelir paylaşımı, beyaz eldivenli müşteri desteği ve en düşük değişim oranla...

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair, dünya çapında büyük şirketler için önde gelen ödeme dolandırıcılığını önleme platformudur. Trustpair, 2017'den beri otomasyon sayesinde finans ekiplerinin tüm P2P süreçlerini güvence altına almasına yardımcı oluyor. Çözüm, sezgisel risk yönetimi sunar ve daha fazla verimlilik için doğruda...

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Biz B2B ödeme uzmanlarıyız. Gider azaltma, ödeme otomasyonu ve verimlilik konusunda uzmanlaşan PayTrace, ödeme kabulünü kolaylaştırır. Tamamı 40.000 ticari işletmenin güvendiği ödeme ağ geçidimizin sağlam temelleri üzerine inşa edilmiş ödeme işleme, alacak hesapları, takas optimizasyonu ve ödeme oto...

Tazapay

Tazapay

tazapay.com

Biz, şirketlerin sınır ötesi ödemeleri sorunsuz bir şekilde yapmalarını sağlayan Singapur merkezli bir fintech girişimi olan Tazapay'iz. Uluslararası işlemleri basitleştirmek ve hem alıcılar hem de satıcılar için çevrimiçi riski azaltmaya yardımcı olmak amacıyla ödeme, ödeme bağlantısı ve emanet çöz...

FasterPay

FasterPay

fasterpay.com

FasterPay - Para Girişlerini, Para Çıkışlarını ve Ödemeleri yönetmek için hepsi bir arada platform.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

Cardinity, Avrupa'nın her yerindeki işletmelere yönelik bir ödeme işlemcisidir. Dünyanın her yerinden kredi ve banka kartı ödemelerini kabul ederek işinizi geliştirin. Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren lisanslı ödeme kuruluşuyuz. VISA Europe'a kayıtlıdır ve çevrimiçi işletmelere kredi kartı işlem...

Shift4

Shift4

shift4.com

Shift4 (NYSE: FOUR), dünya çapındaki karmaşık ödeme ekosistemlerini basitleştirerek ticareti cesurca yeniden tanımlıyor. Ticareti mümkün kılan teknolojide lider olan Shift4, neredeyse her sektördeki yüzbinlerce işletme için yılda milyarlarca işleme güç sağlıyor.

MONEI

MONEI

monei.com

MONEI'nin ödeme ağ geçidi çözümü, Avrupa merkezli birçok e-ticaret şirketinin tercihidir. Mimarisi, Amazon'un AWS Yılın Startup Mimarisi Programı'nı (İberya bölgesi) kazandı. MONEI, dijital ödemeleri basitleştirerek çevrimiçi işletmelerin tüm ana ve alternatif ödeme yöntemlerini tek bir platformda k...

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction, insanların ve teknolojinin işlem yapmak için bir araya geldiği yerdir. 2000 yılında kurulan şirket, sürekli yenilik, müşteri savunuculuğu ve şeffaf ve etik fiyatlandırmayı birleştiren bir yaklaşımla ödeme işleme endüstrisini sık sık altüst etti. PayJunction, işletmelerin mağazada, çevri...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası