Ebby.co, hem sesi hem de videoyu metne dönüştürmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir transkripsiyon yazılımıdır. 100'den fazla tanınmış dil ve lehçeyle araç, videolar için otomatik olarak altyazı oluşturma yeteneğine sahiptir. Ebby.co, gizli transkripsiyonlara olanak tanıyarak operasyonlarında mahremiyet ve güvenliği sağlar. Kullanıcı dostu bir çevrimiçi düzenleyiciyle donatılan platform, kullanıcıların transkripsiyonlarını gerektiği gibi incelemesine, düzenlemesine ve özelleştirmesine olanak tanır. Transkriptler Word, PDF, CSV, VTT ve SRT dahil olmak üzere çeşitli formatlarda dışa aktarılabilir. Araç ayrıca, transkriptlerin salt okunur olarak veya ekip işbirliği için düzenleme izinleriyle paylaşılmasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı özellikler de sunar. Ayrıca, Ebby.co otomatik hoparlör etiketleme sağlar ve çok çeşitli ses ve video dosyası formatlarını (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv, vb.) destekleyerek bunları metne dönüştürür. . Platform, hızlı işlemesi, yüksek kaliteli transkripsiyonları ve şeffaf fiyatlandırması nedeniyle olumlu eleştiriler aldı. Röportajların, podcast'lerin, toplantıların ve telefon görüşmelerinin yazıya geçirilmesi için özellikle uygundur.

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