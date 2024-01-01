Easynote, herkesin ve her yerde günlük işlerini yönetebileceği bir çalışma ve işbirliği yazılımıdır. Benzersiz ızgara sistemi sayesinde her sektör veya işletme için kolay ve son derece ölçeklenebilir. İster zaman çizelgesinde ister kılavuz çizgisinde çevik bir şekilde çalışmanız gerekiyorsa, Easynote sizin için doğru seçimdir. Yani Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt ve çok daha fazlasına veda etme zamanı. Saniyeler içinde başlamak için 50'den fazla önceden tanımlanmış şablon kullanın. Küçük projeleri veya büyük kurumsal projeleri ekibinizle birlikte yönetin! Tüm projelerinize tek seferde ve tek yerden genel bakış sağlamak için benzersiz kontrol panelimizi kullanın. Easynote, kredi kartı gerekmeden 7 günlük deneme süresi sunar.

Web Sitesi: easynote.com

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