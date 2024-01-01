Easynote

Easynote

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Web Sitesi: easynote.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Easynote çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Easynote, herkesin ve her yerde günlük işlerini yönetebileceği bir çalışma ve işbirliği yazılımıdır. Benzersiz ızgara sistemi sayesinde her sektör veya işletme için kolay ve son derece ölçeklenebilir. İster zaman çizelgesinde ister kılavuz çizgisinde çevik bir şekilde çalışmanız gerekiyorsa, Easynote sizin için doğru seçimdir. Yani Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt ve çok daha fazlasına veda etme zamanı. Saniyeler içinde başlamak için 50'den fazla önceden tanımlanmış şablon kullanın. Küçük projeleri veya büyük kurumsal projeleri ekibinizle birlikte yönetin! Tüm projelerinize tek seferde ve tek yerden genel bakış sağlamak için benzersiz kontrol panelimizi kullanın. Easynote, kredi kartı gerekmeden 7 günlük deneme süresi sunar.
Kategoriler:
Productivity
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: easynote.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Easynote ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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