Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Easyicon çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Easyicon, SVG, PNG, ICO ve ICNS gibi çeşitli formatlarda ücretsiz simgeler sağlayan bir simge arama ve indirme platformudur.

Web Sitesi: easyicon.cc

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