Alternatifler - Earth Class Mail
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
Sanal Posta Kutusuyla Posta Postanızı Çevrimiçi Görüntüleyin ve Yönetin. Sanal bir posta kutusu, hareket halindeyken posta postalarını ve paketlerini telefonunuzdan yönetmenize olanak tanır; böylece kritik posta postalarını okuyabilir, paketleri iletebilir, posta öğelerini parçalayıp atabilir ve ge...
iPostal1
ipostal1.com
iPostal1 dünya çapında 1 numaralı Dijital Posta Kutusu Hizmetidir. ABD ve diğer ülkelerdeki yüzlerce gerçek açık adres arasından ayda yalnızca 9,99 ABD dolarından başlayan fiyatlarla iş veya kişisel kullanım için bir posta adresi seçin. Posta postalarınızı ve paketlerinizi her yerden, bir uygulamayl...
VirtualPostMail
virtualpostmail.com
Sanal posta kutumuzla, fiziksel postanız e-postaya benzer şekilde çevrimiçi bir hesapta kullanımınıza sunulur. Ayrıca, sanal bir posta kutusu aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli başka posta hizmetleri sunar: 1. Gerçek zamanlı posta bildirimleri. 2. Postaların çevrimiçi görüntülenmesi. 3. Posta...
Thatch
trythatch.com
Yapay Zeka Destekli Sanal Posta Kutusu. Salyangoz Postanızı Kolaylıkla Yakınlaştırın. Güvenli Posta Merkezlerimiz Postalarınızı Anında Açın, Tarayın ve Özetleyin.
US Global Mail
usglobalmail.com
US Global Mail sanal adres sunuyor ve kağıt postalarınızı bugün dijitalleştiriyor. Kurumsal posta ve sanal posta kutuları için çevrimiçi çözümler sunuyoruz.
PostScanMail
postscanmail.com
PostScan Mail, sanal posta kutuları ve posta yönlendirme hizmetleri sunar. Postalarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden çevrimiçi olarak yönetin ve erişin. İşletmeler ve seyahat edenler için mükemmeldir.