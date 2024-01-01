E24

E24

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Norveç'in ekonomi ve iş dünyasına yönelik en büyük çevrimiçi gazetesi. E24 size borsadaki en son gelişmeleri sunar ve BT, yönetim, otomobil ve kişisel finans gibi alanlardan en son haberlerin yanı sıra Norveç ekonomisinin ve uluslararası ekonominin nabzını tutar.

Web Sitesi: e24.no

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