E-junkie, web sitenizde, eBay, MySpace, Google Base, CraigsList ve PayPal Standard, PayPal Pro, Google Checkout, Authorize.Net, TrialPay, ClickBank kullanan diğer web sitelerinde indirilenleri ve maddi ürünleri satmanıza olanak tanıyan alışveriş sepeti ve hemen satın al düğmeleri sağlar ve 2CheckOut. İndirme satışı yapan satıcılar için dosyaların ve kodların dijital dağıtımını otomatikleştiriyor ve güvence altına alıyoruz. Maddi ürünler satıyorsanız nakliye hesaplamasını ve envanter yönetimini otomatikleştiriyoruz. Alışveriş sepetimizde yerleşik bir satış vergisi, KDV, paketleme ve nakliye maliyeti hesaplayıcısı bulunur. E-kitap satabilir, mp3 parçaları ve albüm satabilir, yazılım, ikon, yazı tipi, sanat eseri, telefon kartı, etkinlik bileti, CD, poster, kitap, tişört ve satmak istediğiniz hemen hemen her şeyi satabilirsiniz. E-junkie'nin işlem limiti, bant genişliği limiti, kurulum ücreti ve işlem ücreti yoktur.

Web Sitesi: e-junkie.com

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